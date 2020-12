Schöne Aktion der Feuerwehr: Einsatzfahrzeug verwandelt sich in einen Weihnachtstruck

„Die Mitglieder unserer Jugendfeuerwehr haben sich tierisch darüber gefreut und auch die jüngeren Geschwister und Nachbarskinder hatten leuchtende Augen, als unser zum Weihnachtstruck umgerüstetes Einsatzfahrzeug vor der Haustür stand“, schilderte der Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Holtum (Geest), Horst Rotermundt, die Stimmung bei der jungen Generation in der Ortschaft. Die Elternhäuser der Jugendlichen waren Haltestationen bei der Trucktour. Hier übergaben Aktive der Ortsfeuerwehr jedem jugendlichen Mitglied ein Geschenk: Ein Feuerwehrbuch und Kekse. Da die Brandschützer wegen Corona zurzeit keine Übungsdienste machen dürfen, wollte das Ortskommando mit dieser Überraschung dokumentieren: „Wir haben euch nicht vergessen und hoffen, dass wir euch bald wiedersehen.“ Aber auch weitere Kinder, die ebenfalls mit großen Augen ganz hingerissen an der Straße standen, erhielten ein kleines Geschenk. Außerdem informierten die Aktiven über die Arbeit in der Jugendfeuerwehr, um für ein Engagement des Nachwuchs in den eigenen Reihen zu werben. Gemeindebrandmeister Holger Müller machte sich ein Bild von die r Aktion.In einschlägigen Facebookforen stieß die Aktion auf positive Resonanz, verbunden mit der Frage, ob so etwas in anderen Ortschaften möglich sei. Foto: Röttjer