Wittlohe: Schützenfest mit Summer-Night-Party

Schützen feiern mit Gästen

+ © Agentur Gibt auf der Bühne Vollgas: Die Band Oktobär. - © Agentur

Wittlohe - Die Ortschaft Wittlohe feiert am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juni, Schützenfest mit einer Summer-Night-Party. Bereits um 9 Uhr treten am Samstagmorgen die Schützen an, um die noch amtierenden Majestäten abzuholen. Danach beginnt um 10 Uhr das Königsschießen. Ab 12.30 Uhr steht die Proklamation der neuen Könige auf dem Programm. Anschließend wird gemeinsamen zu Mittag gegessen.