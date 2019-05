Unbekannte beschädigen Bronzeskulptur „Scheepers Vadder“

Unbekannte haben in Neddenaverbergen die Bronzeskulptur „Scheepers Vadder“ mutwillig beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Neddenaverbergen - Unbekannte verbogen die geschulterte Sense der Skulptur, auch der Schweißpunkt an der Schulter ist gerissen. Das teilt die Polizei mit. Den Schaden wird von der Gemeinde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Tat ereignete sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes, an dem auch das Schützenfest in Neddenaverbergen stattfand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können. Anrufe nimmt die Polizeistation in Kirchlinteln unter Telefon 04236/1480 entgegen.