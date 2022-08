Domfestspiele: „Nach der Maske bin ich Hans Sievers“

Von: Henning Leeske

Volle Konzentration und eine sichere Hand: Bernd Maas wird von Corinna Ueltzen für die Rolle als Steinmetz Hans Sievers geschminkt. © leeske

Wie Schauspieler Bernd Maas seine Stirn dauerhaft in Sorgenfalten legt

Verden/Kirchlinteln – Noch während der Proben feierte Bernd Maas als Schützenkönig nach der drei Jahre langen Rekordamtszeit das gut besuchte Schützenfest in Kirchlinteln. Jetzt steht der Kirchlintler und künstlerische Leiter des „Theater im Krug“ auf der Bühne der Domfestspiele Verden.

Die Sorgen um seine Tochter stehen Hans Sievers (Bernd Maas) ins Gesicht geschrieben. Schließlich soll seine Margarethe (Joelie Effenberger oder Inga Müller) als „rebellische Hexe“ im gleichnamigen Stück der Domfestspiele zum Tode verurteilt werden. Wie diese Sorgenfalten auf die Stirn kommen und der Kirchlintler Maas in die Rolle des gebeutelten Steinmetzes von der Aller schlüpft, haben wir „backstage“ verfolgt.

„Ich genieße es, immer im Ensemble anzukommen“, so Maas. Er trifft, wie alle anderen der 80 Schauspieler, schon zweieinhalb Stunden bevor das ganze Theater am Dom losgeht auf dem Festspielgelände ein. Es gelte, sich Schritt für Schritt in den Charakter hineinzuversetzen. „Nach der Arbeit muss ich erst mal langsam in die Rolle reinkommen. Da passiert viel mit dem Kostüm“, verrät er. Zum Teil kleidet er sich schon vor der Maske um, damit seine Maskenbildnerin Corinna Ueltzen leichtere Hand hat. Das Mikro ist auch schon am Kopf befestigt und dann kommt auch schon die Theaterschminke zum Einsatz. „Ich muss die Sorgen von Hans Sievers ins Gesicht bringen“, schildert Corinna Ueltzen als sie gerade die stark akzentuierten Tränensäcke bei Maas aufmalt. „In die Maske gehe ich noch als Bernd Maas und heraus komme ich als Hans Sievers“, beschreibt der Schauspieler seine Metamorphose für die Bühne am Verdener Dom. Das geschieht alles über eine Stunde vor Beginn des Schauspiels, schon während die ersten Theatergäste eintreffen. Schließlich muss noch genügend Zeit für die Komplettierung des Kostüms und die festen Rituale bleiben.

Immer eine letzte Probe vor jeder Vorstellung: Hiltrud Stampa-Wrigge (v.l.), Peer Bauckner und Bernd Maas als Familie Sievers. © Leeske, Henning

Schon in höchster Konzentration spielt Maas im Trio mit Hiltrud Stampa-Wrigge und Peer Bauckner eine Schlüsselszene in seiner kleinen Bühnenfamilie für die Textsicherheit in dem lebhaften Dialog schnell durch. „Ich spiel eigentlich die ärmste Sau im ganzen Stück“, greift er ein bisschen der Handlung vor.

Für alle Ensemblemitglieder gibt es dann ein festes Ritual mit dem gemeinsamen Warm-up im großen Kreis, bei dem Regisseur Hans König seine Schauspieler noch mal richtig einpeitscht. Motivierende Worte zur Teambildung kurz vor Start des Schauspiels steigern sich in einen lauten Ausruf des ganzen Ensembles. Daher müssen sich die schon anwesenden Theaterfans nicht wundern, wenn urplötzlich schon etwas von einer Hexe zu hören ist, auch wenn der Vorhang der Vorstellung noch gar nicht gelüftet wurde.

Dann geht es auch schon los und ab auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Nun ist Maas endgültig der stets traurige, etwas bemitleidenswerte Hans Sievers geworden. „Sobald ich einen Schritt auf der Bühne bin, bin ich vollkommen in der Rolle“, sagt Maas noch bevor er, nun als Hans Sievers, im Bühnenbild für seinen ersten Auftritt verschwindet.

Wer den Steinmetz Hans Sievers und die weiteren hervorragenden Darsteller noch live erleben und wissen möchte, welches Urteil die rebellische Hexe letztendlich erhält, hat dazu noch am Freitag und Samstag um 20 Uhr Gelegenheit. Für die letzten beiden Vorstellungen vor historischer Kulisse gibt es noch Restkarten im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Schon ganz in seiner traurigen Rolle: Schauspieler Bernd Maas zeigt, wie es bei Familie Sievers zu Hause ausschaut. © Leeske, Henning