Saubere Sache

Kirchlinteln – Das Coronavirus und der Eingriff in das tägliche Leben ist für die Menschen allgegenwärtig. Zu Hause bleiben, sagt der Gesetzgeber. Aber in vielen Fällen ist es nicht immer möglich. Es gibt Menschen im direkten Umfeld, die an der Bäckertheke, als Hausarzt oder als Krankenhauspersonal sowie als Kassiererin im Supermarkt ihre Gesundheit riskieren, um die Versorgung weiter aufrechtzuerhalten.

Die Unabkömmlichkeit dieser stillen Helden des Alltags wird nun vielen Menschen bewusst und klar, wie wichtig deren Job eigentlich ist, um „den Laden weiter am Laufen zu halten“, auch in Krisenzeiten. Selbst für den letzten Zweifler sollte die Tragweite dieser Krise sichtbar werden, wenn man die Sicherheitsvorkehrungen an den Kassen der heimischen Märkte oder Geschäfte sieht. Weiterhin täglich steht Frank Lankenau an der Kasse der Tankstelle in Kirchlinteln und gewährleistet so die Versorgung mit Kraftstoff. Ihn schützt nun eine fest installierte Plexiglasscheibe. „Der erste provisorische Schutz von gestern sah schon ganz lecker aus“, sagte er, um auf die unzähligen Tröpfchen auf der Scheibe hinzuweisen. Dabei war für ihn sowieso schon immer ein hoher Hygienestandard geboten. „Wir arbeiten hier auch mit offenen Lebensmitteln. Da musste eh schon immer alles sauber sein“, so Lankennau. Nun sei halt der Eigenschutz noch wichtiger geworden. lee

Info

Nun sind Sie, liebe Leser, aufgerufen, der Redaktion weitere stille Helden mitzuteilen. Natürlich gibt es jeden Tag viele Menschen an den Kassen der Supermärkte oder an den Lenkrädern der Busse im ÖPNV, die alle Beachtung finden sollen. Besonders Berufe und Menschen, die keiner als ersten Gedanken auf dem Zettel hat, wären interessant. Vorschläge bitte an redaktion.verden@kreiszeitung.de oder per Telefon unter 04231/801143 oder -46.