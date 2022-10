Deelsen: Imker loben den Zwischenfruchtanbau

Von: Henning Leeske

Mitten in den Sonnenblumen: Heinrich Kersten (v.l.), Julia Meier und Henning Müller. © Henning Leeske

Der Verein „Bienenfreunde Verden“ stellt auf dem Acker von Henning Müller eine innovative Saatmischung und deren Vorteile vor. Diese gefällt Bienen und auch dem Landwirt.

Deelsen – Die Knappheit von Sonnenblumenöl in den hiesigen Supermärkten ist nicht der Grund für das große Feld mit den großen gelben Blühpflanzen im Kirchlintler Ortsteil Deelsen. Die Saatmischung, die optisch durch die großen Blumen dominiert wird, ist eine speziell zusammengestellte Zwischenfrucht für das Wasserschutzgebiet rund um das Wasserwerk Panzenberg. Generell gibt es im Landkreis Verden 2022 laut Landwirtschaftskammer (LWK) insgesamt fast 8 000 Hektar Zwischenfruchtanbau. Zumindest teilte Christian Marquardt (LWK) mit, dass für diese Gesamtfläche Prämienanträge gestellt wurden. Freiwillige Maßnahmen würden die Hektaranzahl sogar noch erhöhen.

Der Verein „Bienenfreunde Verden“, eine Interessen- und Aktionsgemeinschaft von Imkern, Landwirten und der Jägerschaft im Landesverband Hannoverscher Imker, stellte nun auf dem Acker von Henning Müller stellvertretend für die vielen Berufskollegen im Landkreis die innovative Saatmischung vor. Müller habe diverse Hektar Zwischenfruchtblühflächen mit bewusst höherwertigem Saatgut angelegt und nicht nur mit der Minimalforderung von zwei Komponenten, wie beispielsweise Senf und Ölrettich.

Flächen liegen im Wasserschutzgebiet

Besonderheit bei den Flächen in Deelsen ist, sie liegen alle im genannten Wasserschutzgebiet. Daher müssen spezielle Spielregeln bei der Zwischenfrucht eingehalten werden. Zur Reduzierung der Nitratbelastung im Grundwasser sollen dort keine Leguminosen, sogenannte Stickstoffsammler, als Zwischenfrucht ausgesät werden. Diese Arten sammeln Stickstoff aus der Luft und lagern es über das Wurzelwerk im Boden an. Daher fallen Klee, Erbsen oder Bohnen aus und andere Pflanzen müssen aufs Feld, um den Boden für die Hauptfrucht im nächsten Sommer vorzubereiten. Dafür sind nun unter anderem die große Sonnenblume, Leinenblüten und Phacelia auf den Feldern zu sehen.

Landwirt Henning Müller zeigt den mächtigen Wurzelballen. © Henning Leeske

Zusätzlich zum Grundwasserschutz stand der Klimaschutz bei der Auswahl des Saatguts im Fokus, weil die Zwischenfrucht CO2 bindet und gleichzeitig Sauerstoff freisetzt. Die Klimaschutzleistung berechnen die Bienenfreunde hier mit 3,5 Tonnen CO2-Bindung und zwei Tonnen Sauerstofffreisetzung pro Hektar Zwischenfrucht. Hochgerechnet auf den Landkreis Verden kämen so rund 28 000 Tonnen CO2-Bindung zusammen.

Außerdem biete die Blütenpracht eine reichhaltige Nahrungsgrundlage für die Insekten gerade im Herbst und fördere so die Biodiversität. Sehr wichtig für die kleinen Krabbler seien nach dem Sommer die Blütenpollen. „Sie enthalten alle lebenswichtigen Stoffe für die gesunde Entwicklung der Bienenvölker“, sagte Imker Heinrich Kersten. Die Blütenpollen seien die Eiweiß- und Energieträger für Honig- und Wildbienen sowie Schmetterlinge, wodurch dem Insektennachwuchs lebenswichtige Stoffe für eine gesunde Aufzucht und Entwicklung zur Verfügung stünden. So würde die Brut ganz natürlich vor Keimen geschützt. „Die Gesundheit der Bienen hängt von der Qualität und Quantität der gesammelten Pollen und des Nektars ab“, so Kersten weiter.

Beim Ortstermin in dem 6,9 Hektar großen Blumenfeld konnte rein subjektiv auch Ende Oktober ausgiebiger Flugbetrieb und Gebrummel festgestellt werden. Viele Honigbienen, einige Schmetterlinge und sogar eine Hummel kamen auf den gelben Blüten vor die Kamera. Für das Wild und Bodenbrüter gebe die Blütenpracht außerdem eine gute Deckung.

Aus landwirtschaftlicher Sicht erläuterte Landwirtschaftsmeister Henning Müller die Vorteile dieser Saatmischung. „Diese Zwischenfrucht spart 40 Kilo Stickstoffdünger pro Hektar. Das spart richtig Geld“, kam Müller auf den Punkt. Denn die Wurzelbildung der Sonnenblumen sorge für eine Humusbildung, die den Stickstoff im Boden speichere. Diese Einsparung an Mineraldünger sorge sogar dafür, dass zusätzlich der Energieaufwand für die Erzeugung von Kunstdünger eingespart werde. Dadurch werde nicht nur CO2 gebunden, sondern auch noch direkt eingespart.

Kommt bei der Zielgruppe gut an: Gleich zwei Honigbienen sammeln Blütenpollen auf dieser Deelsener Sonnenblume. © Henning Leeske

„Wir haben bereits Anfang August ausgesät. So ist die Vegetationsperiode länger und noch mehr CO2 wird gebunden“, erklärte Müller. Dadurch konnte er auch erste Ergebnisse vorweisen und den deutlich entwickelten Wurzelballen ausgraben. „Das Wurzelwerk ist wie ein Schwamm und hält die Feuchtigkeit im Boden“, sagte er. Mit der Bodensonde sei dieser Effekt auch messbar. Im Frühjahr müsse so die Fläche nur 15 Zentimeter tief gegrubbert werden, wodurch auch deutlich weniger Diesel verbraucht werde.

Von den positiven ersten Erfahrungen in Deelsen berichtete ebenfalls Julia Meier vom Milchviehbetrieb in der gleichen Gemarkung. Die Deelsener sind nun gespannt auf die Endergebnisse im nächsten Jahr.