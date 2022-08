Rückenwind für spektakulären Waldelefanten

Von: Heinrich Kracke

Die spektakuläre Vision des Waldelefanten, der durch eine Hauswand bricht, diese Idee des Künstlers Frank B. Ehemann hatte schon im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt will die Arbeitsgruppe Waldelefant mit dem ehemaligen Neddener Ortsvorsteher Uwe Panten (Bild links) die Bemühungen um das Motiv intensivieren. © Frank B. Ehemann

Arbeitsgruppe tagt zum „doppelstöckigen“ 3D-Motiv in Neddenaverbergen. Eine Preissteigerung ist nicht ausgeschlossen.

Neddenaverbergen – Der gigantische Waldelefant, der durch die Fassade eines Hauses bricht, ist er noch zu retten? Nachdem es ruhiger geworden war um den geplanten Neddener Hingucker zeichnen sich jetzt neue Initiativen ab. Der Sprecher der AG Waldelefant, der ehemalige Neddener Ortsvorsteher Uwe Panten, will noch im September in einem gemeinsamen Treffer aller Initiatoren die nächsten Schritte besprechen und eine Bestandsaufnahme tätigen. „Da ist in den vergangenen Monaten weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit einiges gelaufen.“

Zusätzlichen Rückenwind hatte das Projekt vor allem Anfang August noch einmal durch die Entscheidung des Landesdenkmalamtes Hannover erhalten, Eiszeit-Ereignisse mit einer Summe von 1,6 Millionen zu erforschen. Im Mittelpunkt stehen wie berichtet die ältesten erhaltenen hölzernen Jagdwaffen der Menschheit, die in Schöningen bei Helmstedt und eben Lehringen bei Verden gefunden wurden. „Überhaupt gab es einige Nachfrage, wie es denn um den Waldelefanten und dessen Darstellung in einem 3D-Motiv steht“, so Panten. Es bestehe also weiterhin auch in Nedden Interesse.

Für das kommende Treffen hat das Diskussions-Gerüst bereits konkrete Formen angenommen. Unter anderem gehe es um die Konzeptideen, die im vergangenen angeregt wurden, und die jetzt auf den Tisch kommen sollen. Auch die Finanzierung sei ein Thema. Ein Großteil zeichnet sich bereits seit längerem ab. Rund 80 Prozent der Kosten könnten etwa aus dem Leader-Programm bestritten werden. Ob es allerdings bei den 70 000 Euro bleibt, die noch vor einem Jahr veranschlagt waren, ist unklar. „Wir müssen von einer Preissteigerung ausgehen“, sagt Panten.

Zusätzlich wolle man die neue politische Lage ausloten. Zwar hatte sich im vergangenen Jahr bis hin zum CDU-Bundestagskandidaten eine breite Mehrheit für das Projekt eingesetzt, aber mit dem Ergebnis der Kommunalwahl und der Mehrheitsgruppe unter SPD-Führung habe sich eine neue Konstellation ergeben. „Wir erhoffen uns natürlich Zustimmung, zumindest aber eine klare Aussage.“

Allerdings war hinter den Kulissen auch immer wieder von Ablehnung der mächtigen Visualisierung die Rede. An die Öffentlichkeit drangen diese Vorbehalte indes nicht wirklich. Bei einer Bürgerversammlung vor einem Jahr sei man aufeinander zugegangen, hieß es. Eine Einschätzung, die auch Panten teilt. „80 Menschen hatten sich versammelt. Ich hatte den Eindruck, Gegenstimmen sind nicht aufgetaucht.“

Konkret geht es um einen Waldelefanten in Lebensgröße, den der Neddener Künstler Frank B. Ehemann in einer 3D-Visualisierung erarbeitet hat. Das Werk soll über zwei Stockwerke auf eine Hauswand aufgebracht werden. Ausgeguckt wurde dafür die in die Jahre gekommene Fassade der ehemaligen Bahnhofsgaststätte. Aus gutem Grund. Auf diese Weise seien die Neddener Ausflugsziele gemeinsam zu erkunden.

Gleichzeitig biete sich die Möglichkeit, ein Alleinstellungsmerkmal des Landkreises noch intensiver touristisch zu nutzen. Der Waldelefant, der imposant im Domherrenhaus in Verden zu sehen ist, werde mit der angedachten Installation von Neddenaverbergen noch weiter gepusht. „Die Ausflugsflugziele können sich gegenseitig befruchten“, so Panten. Sowohl ein Waldelefanten-Radweg sei denkbar als auch eine Tour mit der historischen Eisenbahn. Beides sozusagen als Bindeglied zwischen´´den Zielen.

Warum der Elefant nicht nur nach Verden, sondern auch nach Neddenaverbergen gehört, nehmen Kinder sozusagen mit der Muttermilch auf. Die Geschichte des Fundes von Skelett und Lehringer Lanze ist für viele Grundschüler eine erste Lektion in Heimatkunde. 1948 hatte der pensionierte Lehrer Alexander Rosenbrock zusammen mit freiwilligen Helfern die in einer Mergelgrube entdeckten Knochen ausgebuddelt, dazu Bruchstücke dessen, was sich später als Reste einer Lanze erweisen sollten. Damit konnte erstmals nachgewiesen werden, dass Menschen bereits vor 120 000 Jahren gemeinsam auf die Jagd nach Großwild gegangen waren und dazu Speere benutzten.