+ Die Marktmeister des Rübenmarktes sind mitten in den Vorbereitungen. Dazu gehörte auch ein Besuch des Thänhuser Marktes mit Maik Becker (v.l.), Dörte Wöbse-Hogrefe, Manfred Masanek, Luan Becker und Fred Martens. Foto: leeske

Kirchlinteln – Der 359. Rübenmarkt rückt näher, am Wochenende ist es endlich soweit. Die Werbetrommel dafür rühren die Kirchlinteler Marktmeister auch bei Kollegen auf anderen Veranstaltungen. Zugleich tauschen sie sich über Marktbeschicker, Abläufe von Musik und andere begleitende Termine aus. Ob Langwedeler oder Thänhuser Markt, die Kirchlinteler Truppe zeigte sich pflichtbewusst und ausdauernd. In Thänhusen traf sie auf Marktmeister Manfred Masanek, der erst zum zweiten Mal das große Fest am anderen Weserufer organisierte.