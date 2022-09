Kirchlinteln: De Röbenmarktmann pingelt wedder

Die Kirchlintler Marktmeister haben wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und freuen sich über jeden Besucher, der dabei ist. © Organisationsteam

Der Rübenmarkt in Kirchlinteln findet am 23. und 24. September statt. Der Kartenvorverkauf für das beliebte plattdeutsche Katerfrühstück läuft schon.

Kirchlinteln – Es beginnt immer mit vielen kleinen Lichtern: Es ist Tradition, dass der Rübenmarkt um 19 Uhr mit dem Laternenumzug beginnt. Bestimmt sind auch am Freitag, 23. September, viele Kinder zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern dabei, um nach zweijähriger Coronapause stolz ihre gebastelten Laternen zu zeigen und leuchten zu lassen.

Natürlich wird der Umzug auch in diesem Jahr von der Kirchlintelner Vielharmonie und der Feuerwehr begleitet. Am Schluss werden die Kids dann auf dem hergerichteten Scharnhusenplatz mit einer heißen Bockwurst belohnt. Während die Kinder versorgt werden, wird das Freibierfass angestochen und der Markt eröffnet. „Wer die tolle Atmosphäre des Platzes kennt, kommt immer gerne zur Markteröffnung, verbringt ein paar schöne Stunden und trifft Bekannte zum Klönen, bevor man sich in der anstehenden kalten und dunklen Jahreszeit länger nicht mehr sieht“, schreiben die motivierten Marktmeister in ihrer Einladung.

Alle die den Markt noch nicht kennen, sollten sich das Highlight unter den Eichen nicht entgehen lassen. Neben Essen und Trinken können die Besucher bei musikalischer Untermalung ja mal schauen, ob der Pingelheini, der mit Kettensägen aus einem Baumstamm erschaffen wurde, noch auf seinen angestammten Platz steht.

Am Samstagmorgen werden ab 7 Uhr für den großen Flohmarkt die Stände aufgebaut und dazu gibt es ein Frühaufsteher-Frühstück in der Schützenhalle. Der Flohmarkt beginnt ab 8 Uhr (eine Anmeldung ist nicht erforderlich) und eine Stunde später ist Marktbeginn rund um den Lintler Krug.

Ab 10.30 Uhr heißt es wieder „Prost Röbenmarkt“: Das beliebte plattdeutsche Katerfrühstück findet im großen Festzelt statt. Wer hierfür Karten haben möchte, muss wegen der starken Nachfrage wie gewöhnlich schnell sein. Der Kartenvorverkauf bei der Sparkasse Kirchlinteln hat bereits begonnen. Die Urgesteine Dörte und Fred sowie Jungmarktmeister Tjorben und Luan führen ihre Gäste up platt durch den Vormittag und dabei bleibt mit Sicherheit kein Auge trocken. Musikalisch begleitet wird das Frühstück wie gewohnt durch das Daverdener Blasorchester.

Pastorin Merle Oswich lädt um 14.30 Uhr zur Andacht im Saal des Lintler Kruges ein und im Festzelt kann bei einer reichhaltigen Kaffee- und Kuchentafel geschlemmt werden. Auch „Rübezahl“, andernorts unter dem Namen Bingo bekannt, soll wieder gespielt werden.

Rund um den Krug sind viele Buden und Stände aufgebaut, auch für Live-Musik ist gesorgt. Und ob im historischen Karussell (das Freitagabend schon zur Verfügung steht), beim Kinderschminken oder beim Bungee-Trampolin – auch die Kinder sind an diesem Tag beschäftigt.

Der Besuch des Marktes kann sich auch auf besondere Weise lohnen, denn wer am Quiz teilnimmt und bis Samstag 17 Uhr die richtigen Lösungsbuchstaben auf dem Teilnehmerzettel vermerkt, kann auf wertige Preise hoffen. Diesmal geht es um die in diesem Jahr 50 Jahre alt gewordene Gemeinde Kirchlinteln. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am Samstagabend steigt im Festzelt des Rübenmarktes eine Zeltdisco. Die Veranstaltung mit dem GTP Dj Team aus Völkersen ist für alle Generationen offen.