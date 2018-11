Gruppe „Kirchlinteln blüht auf“ wieder aktiv

Robusten Rosen wird der Winter nichts anhaben

+ © Aktionsgruppe Die Gruppe „Kirchlinteln blüht auf“ (von links): Hermann Meyer, Gisela van Heyningen, Renate Meyer, Bernhard Köster, Karlheinz Bödecker, Gerda Köster und Susanne Bödecker. © Aktionsgruppe

Kirchlinteln - Die Akteure der Gruppe „Kirchlinteln blüht auf“ waren jetzt wieder in Kirchlintelns Ortsmitte aktiv. Rechtzeitig vor Beginn der kalten Jahreszeit wurden die Rosen an der Landesstraße 171 im Kreuzungsbereich Alte Mühle/Kreepener Straße angehäufelt und mit schützenden Tannenzweigen abgedeckt. Auch die Blumen in den beiden Beeten an der Ecke Kükenmoorer Straße/ L 171 wurden winterfest gemacht, berichten die Aktiven in einer Pressemitteilung.