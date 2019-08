Der in großer Einmütigkeit neu gewählte Dorfladen-Vorstand in Otersen (von links): erster Vorsitzender Günter Lühning mit den Vorstandsmitgliedern Janine Rowohlt, Ines Homann, Inka Prigge-Wursthorn, Sabine Koch sowie dem zweiten Vorsitzenden und Ortsvorsteher Dieter Bergstedt. Foto: T. Lühning

Otersen – Große Einmütigkeit, Respekt vor weiteren Herausforderungen und Zuversicht kennzeichneten die jüngste Mitgliederversammlung des wirtschaftlichen Vereins Dorfladen Otersen im vereinseigenen Aller-Café. Höhepunkt war die Wahl des Vorstandes mit Erweiterung von drei auf sechs Mitglieder. Diese Neuerung soll den Vorstand entlasten.

„Nach Umbau noch attraktiver geworden“

Günter Lühning und Dieter Bergstedt wurden als erster und zweiter Vorsitzender in schriftlicher Abstimmung mit 100 Prozent Ja-Stimmen gewählt. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden mit jeweils über 99 Prozent der Stimmen Inka Prigge-Wursthorn, Sabine Koch, Janine Rowohlt und Ines Homann in den sechsköpfigen Vorstand des wirtschaftlichen Vereins gewählt, der Eigentümer und Betreiber des Dorfladens ist.

Vorsitzender Günter Lühning berichtete über die letzte Bilanz und den Geschäftsverlauf in 2018. Im vergangenen Jahresabschluss sei das bilanzielle Eigenkapital aufgebraucht gewesen – eine Folge der Verluste in den Vorjahren. Durch Maßnahmen zur Kapitalstärkung und durch die Aktivierung der neuen Kälte- und Tiefkühl-Technik werde das Eigenkapital in der nächsten Bilanz aber wieder positiv ausfallen, so der Dorfladen-Vorsitzende, der außerdem auf stille Reserven im Immobilien-Vermögen in sechsstelliger Höhe verwies, die in der Bilanz nicht sichtbar seien.

250 Quadratmeter gewerbliche Nutzfläche in Dorfladen und Aller-Café plus zwei vermietete Wohnungen mit mehr als 130 Quadratmetern Wohnfläche gehören zum Eigentum des 165 Mitglieder zählenden Vereins.

2018 wurde im Dorfladen erstmals ein Jahresumsatz von mehr als 430 000 Euro brutto und eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 70 000 Euro erreicht. Durch den Laden-Umbau und die Erneuerung der Kälte- und Tiefkühl-Technik sei der Dorfladen für Kunden noch attraktiver geworden, so Lühning. Besonders der Bedientresen mit den vielen Käse-Spezialitäten und die verbesserte Obst- und Gemüse-Abteilung wurden von den Mitgliedern und Kunden gelobt. Viel Anerkennung gab es auch für das engagierte Dorfladen-Team um die neue Leiterin Kerstin Winkelmann.

Vom 3 400 Quadratmeter großen Dorfladen-Grundstück soll die rückwärtige Wiese 2020 verkauft werden, sobald von der Gemeinde die Aufstellung eines Bebauungsplanes rechtskräftig beschlossen sei, war bei der Sitzung zu erfahren. Zwei Gebäude mit mehreren kleineren, seniorengerechten Wohnungen – möglichst ergänzt um eine Tagespflege – sollen in zweiter Reihe entstehen, berichtete der Vorsitzende Lühning.

Vorstandskollege Bergstedt lobte das ehrenamtliche Engagement vieler Mitglieder und Bürger für den Erhalt des Dorfladens als letztem Nahversorger. Die Mitglieder quittierten die Ehrung der Ehrenamtlichen (siehe Kasten) mit Applaus, ebenso das Lob der Aufsichtsrätin Elke Deden aus Wittlohe für die gute Arbeit des Vorstandes und die Mitarbeiterinnen im Laden. tl