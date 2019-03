Renate Meyers filmreifer Abschied

Es klingelte an der Tür und dann lief alles ab wie im Kino: Renate Meyer wurde vom NDR-Kamera-Team überrascht.

Die Überraschung war gelungen. Viele Jahre hat Renate Meyer das Kinoprogramm im Lintler Krug betreut und den Cineasten viel Freude bereitet. Nun ist Schluss, doch auch der Abschied war im wahrsten Sinne des Wortes filmreif.

Kirchlinteln – Von Hermann Meyer. „Wer klingelt denn da an unserer Haustür?“ Renate Meyer hatte ihre Tochter erwartet, um auf das Enkelkind Elisa aufzupassen. Es war aber Elke Beckmann in Begleitung eines Fernsehteams von NDR 2, die vor der Tür standen. „Hallo, Renate, wir haben eine Überraschung für dich und möchten dich entführen; darf ich dir die Augen mit einem Schal zubinden?“, fragte Elke Beckmann. Und die Dinge nahmen ihren Lauf.

Ohne große Umschweife willigte Renate Meyer ein. Trotz des Mikrofons von Reporterin Tina Hermes, der Kamera und eines weiteren Richtmikrofons, das an einer langen Stange befestigt und mit einem Windschutz versehen war. Mit verbundenen Augen wurde Renate Meyer zum Auto des NDR geführt und gebeten einzusteigen. Die Fahrt endete nach ein paar Minuten beim Lintler Krug.

„Wir haben so etwas zum ersten Mal gemacht, dass wir die Person, die geehrt werden soll, zu Hause abgeholt haben", sagte NDR-Reporterin Tina Hermes. „Jemanden zu Hause überfallen, machen wir normalerweise nicht." In diesem Fall waren sich aber alle einig, dass Renate Meyer die Idee gut finden und mitmachen würde. Die Ausstrahlung des rund sechsminütigen Films wird Ende April/Anfang Mai an einem Sonntag ab 19.30 Uhr in der NDR-Sendung „Hallo Niedersachsen" sein.

In der Kulturdiele warteten bereits zahlreiche Menschen auf Renate Meyer. Sie alle haben eins gemeinsam: Es sind begeisterte Kinofreunde vom „Kino im Krug“, regelmäßige Besucher der Abendvorstellungen. Und sie wollten sich bedanken bei Renate Meyer für ihr Engagement in den zurückliegenden fast elf Jahren. Die Kinoorganisatorinnen um Elke Beckmann, Sigrid Lindhorst, Bärbel Heller und Gertrud Kroll hatten sich diese Idee ausgedacht. Denn: Renate Meyer hört auf.

Sie hat am 5. März, dem Filmabend im Dorfkino vor der Sommerpause, zum letzten Mal bei der Organisation mitgeholfen. Hat nachmittags noch 40 Portionen Popcorn in Kinoqualität hergestellt und dafür gesorgt, dass die Schüler der beiden Grundschulen in Bendingbostel und Luttum mit Werbung versorgt wurden.

Von Anfang an war Renate Meyer beim Projekt „Kino im Krug“ mit dabei. Die ersten beiden Filmvorführungen fanden am 1. Oktober 2008 statt, eine Woche nach dem Lintler Rübenmarkt. Seitdem gab es 66 Veranstaltungen im Dorfkino, 66 Filme nachmittags und 66 Filme abends. „Nur einmal konnten wir keine Filme präsentieren“, erinnerte sie sich. Das war zu Zeiten der Renovierungsarbeiten beim Lintler Krug, „die Toiletten waren damals eingefroren“.

Das Dorfkino begann noch im alten Krug. Während der Umbauarbeiten ging es ins ehemalige Werkstattgebäude, um dann die erste Filmvorführung in der wohligen Atmosphäre neuen Kulturdiele des Lintler Krugs Anfang März 2012 zu präsentieren. Das dauert bis jetzt an. Einmal vormittags und einmal abends. Immer von Oktober bis März.

Auch Kirchlintelns Bürgermeister Wolfgang Rodewald ließ es sich nicht nehmen, einen Dank an Renate Meyer auszusprechen. „Seit der ersten Vorstellung im Oktober 2008 hast du in mehr als zehn Jahren viel Kreativität, hohen persönlichen Einsatz, Freizeit und auch Herzblut in dieses, von den Nutzern stets sehr gern besuchte Projekt investiert.“

Besonders hob er zudem die soziale und gesellschaftliche Bedeutung des Projekts für die vielen Kinder und Jugendlichen hervor, die sich in den Nachmittagsstunden immer sehr wohl fühlen würden. „Du hast einen sehr wertvollen Beitrag für die positive Entwicklung Kirchlintelns und natürlich auch für die Nutzung des Lintler Kruges geleistet, auf die du mit Recht sehr stolz sein kannst.“

„Ich lebe gerne in Kirchlinteln, darum bringe ich mich auch im Ort ein“, betonte Renate Meyer.

Nach der ersten Aufregung baten die Kinoakteure die Gäste zu Tisch. Es gab Tee, Kaffee und Butterkuchen. Als Geschenk überreichten die vier Mitstreiterinnen Renate Meyer eine Fotodokumentation mit einem Querschnitt aus ihrem elfjährigen ehrenamtlichen Engagement.

Zahlreiche Bilder, an einer Schnur aufgehängt, schmückten die Kulturdiele. Besonders interessant: die Fotos von den Kindern. „Damals waren sie sechs oder acht Jahre alt, und heute sind sie erwachsen, haben vielleicht schon einen Führerschein“, sagte Meyer nachdenklich.

Ihre Nachfolgerin hat sie schon eingearbeitet. Gertrud Kroll wird zukünftig für Popcorn und für die Verteilung der Werbung sorgen. „Nach all der Aufregung sind meine Knie erst nach der Veranstaltung weich geworden“, sagte Renate Meyer. Die Hände in den Schoß will sie nicht legen. Nun, nach der Arbeit im Kino, möchte sie etwas Neues machen.