Rekordergebnis: 56 neue Bäume

WITTLOHE - „Wir pflanzen Bäume, weil wir an die Zukunft denken“, betonte Pastor Wilhelm Timme beim zwölften Pflanztag der St.-Jakobi-Kirchengemeinde Wittlohe den Umweltaspekt der beliebten Veranstaltung.

Die Bäume werden hierbei traditionell von Menschen gepflanzt, die sich über ein besonderes Ereignis oder einen Festtag freuen oder an verstorbene Angehörige erinnern wollen. „Heute wächst unser Jakobi-Wald um weitere 56 Bäume, dazu kommen als Nachpflanzung noch sechs weitere“, so Timme. Denn manche Setzlinge hätten den heißen und regenarmen Sommer nicht überstanden. Timme freute sich über die große Zahl der Interessenten, die für ein bisher nicht erreichtes Rekordergebnis gesorgt hätten.

Volle Wirkung erst in 80 bis 100 Jahren

Es dauere seine Zeit, bis die Bäume ihre volle Wirkung entfalten würden, betonte Timme. So werde eine Rotbuche in etwa 80 bis 100 Jahren eine Höhe von 20 bis 25 Metern erreicht haben und der Durchmesser der Krone 12 bis 15 Meter betragen. In ihrem Geäst trage sie Sommer für Sommer etwa 600 000 Blätter. An einem sonnigen Tag verarbeite die Rotbuche umgerechnet bis zu 18 Kilo Kohlendioxid und so ganz nebenbei produziere der Baum noch 13 Kilo Sauerstoff, den er der Menschheit zugänglich mache: Mit einer Tagesleistung werde der Bedarf von etwa zehn Menschen abgedeckt. Aber erst einmal müsse die Rotbuche und jeder weitere gepflanzte Setzling darum kämpfen, um überhaupt leben zu können. Jeder Teilnehmer trage dazu mit der Pflege des Waldbestandes bei.

Für Jutta Bönsch, die im Vorfeld dafür zuständig war, die Setzlinge zu besorgen, war es diesmal nicht so einfach, die zwölf gewünschten Arten zu ordern, erst Anfragen bei vier Baumschulen führten zum Erfolg. Gepflanzt wurden Blutbuchen, Roterlen, Berg-, Spitz-, und Feldahorn, Wildbirne und -apfel, Ebereschen, Blut- und Rotbuchen, Eichen und Linden – mit 13 Setzlingen diesmal der große Favorit. Viele Ratschläge und Tipps gab es von den Mitgliedern des Kirchenvorstandes, die auch selbst bei der Pflanzaktion aktiv waren. Sie brachten eine Schwedische Mehlbeere in die Erde und spendeten für Pastor Christian Steinwede einen Baum als Dank für seine plattdeutschen Gottesdienste. - rö