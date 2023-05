Asphaltbelag soll Ruhe nach Kirchlinteln reinbringen

Von: Henning Leeske

Noch stehen die Verantwortlichen auf dem Kopfsteinpflaster: Arne Jacobs (v.l.) Torsten Hoins, Werner Stadtlander, Sarah Thaddey (Gemeinde Kirchlinteln) und Volker Behrmann (Bauamt Kirchlinteln). © Henning Leeske

Die Kükenmoorer Straße verliert ihr Kopfsteinpflaster. Bis zum Frühjahr 2024 sollen die Bauarbeiten im Heidering beendet werden. Die Anwohner werden informiert, wann der Zugang zu den Grundstücken behindert werde.

Kirchlinteln – Das Neubaugebiet „Heidering“ und das zukünftige Baugebiet „Auf dem Breck II“ bedeuten für die Kreisstraße 12, die Kükenmoorer Straße, noch mehr Verkehr und entsprechend mehr Lärm. Dem soll Abhilfe geschaffen werden, wenn die Kopfsteinpflasterstraße noch in diesem Jahr asphaltiert wird.

Ab dem 21. August sollen in drei Bauabschnitten die Pflastersteine auf 300 Meter Länge aufgenommen und durch einen Asphaltbelag ersetzt werden. Das Ende der Baumaßnahmen wurde beim Ortstermin am Mittwochmorgen mit den Verantwortlichen für den 29. September anvisiert.

„Wir wollen die Einschränkungen für die Anlieger so gering wie möglich gestalten“

„Während dieser Zeit ist die offizielle Umleitung für Anlieger Alter Kohlenförder Weg, Am Bauhof und dann zur Kükenmoorer Straße“, sagte Bürgermeister Arne Jacobs. Vor Beginn der Bauarbeiten sollen jedoch alle Anlieger ausführlich informiert werden, wann und wie lange der Zugang zu den Grundstücken behindert werde. Die genauen Tage könnten allerdings eher kurzfristig, im einzelnen, je nach Baufortschritt kommuniziert werden.

„Wir wollen die Einschränkungen für die Anlieger so gering wie möglich gestalten“, sagte Werner Stadtlander vom Landkreis Verden. So werde der Bürgersteig unangetastet bleiben und neben dem Straßenbelag nur die Rinne am Straßenrand erneuert. „Die Asphaltierung bedeutet für die Anwohner der Kükenmoorer Straße natürlich eine starke Reduzierung der Lärmbelastung durch den leicht zunehmenden Verkehr“, begründete Jacobs das Vorhaben. Das ursprünglich ins Spiel gebrachte Tempo 30 für den Bereich sei nach Aussage Stadtlanders erstmal vom Tisch. „Messungen in 2021 haben ergeben, dass sich 97 Prozent der Autos an das Tempolimit von 50 km/h gehalten haben“, informierte der Fachdienstleiter Straßen. Damals seien bis zu 1 347 Fahrzeuge am Tag gemessen worden.

Die Betonplatten der Speckener Straße (rechts) sollen im Bereich des Heideringes auch ersetzt werden. © Henning Leeske

Bürgermeister Jacobs kündigte an, die Frage von Geschwindigkeitsbeschränkungen für das gesamte Gebiet Heidering, Auf dem Breck und Kükenmoorer Straße nach Abschluss der Bauarbeiten ganzheitlich zu betrachten. Jedenfalls würde der gefährliche Einmündungsbereich in die Hauptstraße durch die Baumaßnahme deutlich entschärft.

Kosten und der endgültige Ausbau des Heideringes

Die Belastungsklasse der Kreisstraße 12 werde in diesem Bereich von 0,3 (Wohnwege) auf 1,0 (Wohnstraßen) angehoben, wodurch die Landesförderung 60 Prozent der Gesamtkosten von 240 000 Euro betragen werde.

Mit einer Million Euro wird der endgültige Ausbau des Heideringes noch etwas kostspieliger. Über diese Straßenbauarbeiten informierte Torsten Hoins von der Niedersächsischen Landgesellschaft.

Insgesamt sollen ab Ende Juni 9 600 Quadratmeter Straßen und Wege geschaffen werden. Dadurch werde die aktuelle Baustraße der Vergangenheit angehören. Die offizielle Übergabe der neuen Wohnstraße an die Gemeinde Kirchlinteln solle nach sieben bis acht Monaten, im Frühjahr des nächsten Jahres, erfolgen. Auch die Speckener Straße werde bis zum Ende des Heideringes erneuert, wodurch in diesem Bereich die alten Betonplatten verschwinden würden.

Bis zum Frühjahr 2024 sollen die Bauarbeiten im Heidering beendet und die Baustraße passé sein. © Henning Leeske

„Mit dem beauftragten Tiefbauunternehmen haben wir gute Erfahrungen gemacht und hoffen auf einen reibungslosen Ablauf der Straßenbaumaßnahmen“, sagte Hoins und verwies auf die Baufirma aus dem Landkreis Rotenburg. Auch hier sollen noch in dieser Woche die Anwohner über den Ablauf des Vorhabens aufgeklärt werden.

Insgesamt würden am Ende rund 1 000 Meter Abwasser- und Regenwasserkanäle mit Hausanschlüssen der 70 Grundstücke verbaut sein. Die Gesamtkosten der Vollerschließung sollen bei rund 2,5 Millionen Euro liegen, was durchschnittlich immerhin knapp 36 000 Euro pro Grundstück entspricht.