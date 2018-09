Lintler-Geest-Schüler trainieren Busfahrt

Bendingbostel - Schon seit Jahrzehnten müssen die Grundschüler der Lintler Geest mit dem Bus zur Schule nach Bendingbostel fahren. Damit die Fahrt reibungslos klappt, muss geübt werden. Dabei hilft das Mobilitätstraining des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) mit. Andre Gieschen ist nicht nur Busfahrer, er ist auch Trainer und weiß, wie der Hase läuft.

Laut Programm des VBN ist die Lintler Geest Schule eine „Busschule“, und da steht richtiges Verhalten während der Fahrt ganz oben auf dem Stundenplan. „Ich möchte mit euch über die Sicherheit sprechen“, sagte Busfahrer Gieschen, der selbst täglich hinter dem Lenkrad sitzt. Die Kinder der Lintler-Geest-Schule waren voll im Thema. „Einer von den Jungs wurde schon einmal bei der Haltestelle vom Auto angefahren“, berichtete ein Zweitklässler. Eindeutiger Beleg dafür, dass der Unterricht durchaus seine Berechtigung hat.

So lauschten die Kinder gespannt beim Einsteigen in den Info-Allerbus, und folgten den gezielten Anweisungen des Übungsleiters. Im Bus sollte jeder Schüler seinen Platz einnehmen und die ganze Fahrt sitzen bleiben. „Den Schulranzen müsst ihr unbedingt gut verstauen, damit eure Mitschüler den bei einer scharfen Bremsung nicht abbekommen“, sagte Gieschen. „Und wozu ist das rote Ding neben der Scheibe?“, fragte er weiter. „Das ist ein Scheibenhammer“, so ein schlauer Schüler. Gieschen wusste es genau und erklärte, wie mit dem Werkzeug bei einem Notfall die Sicherheitsscheibe zerstört wird, um dann aus dem Bus zu kommen. Und noch einen Fluchtweg wusste der Busfahrer und zeigte den Kindern den Notöffner für die Türen. „Wo könnt ihr denn noch aus dem Bus kommen?“, fragte er weiter und brachte das Dach ins Spiel. „Die Dachluken sind doch viel zu hoch“, stellten die Siebenjährigen richtig est. Gieschen, der bei mehreren Busschulen im Landkreis Verden unterwegs ist, wies daraufhin, dass die Luken für den Fall seien, wenn das Fahrzeug bei einem Unfall umkippe und auf der Seite liege. Weiter erklärte er wichtige Verhaltensregeln während der Fahrt. Denn Essen und Trinken sind auch im Bus verboten. „Was könnte denn passieren, wenn ich plötzlich bremsen muss und ihr dann gerade einen Schluck trinkt? Ja, dann schlagt ihr voll mit der Flasche gegen den Vordersitz“, schilderte er. „Und dann ist die Flasche im Hals“, kombinierte einer der Schüler blitzschnell.

Zum praktischen Teil des Unterrichts im Schulbus gehörte zum Schluss noch der Bremstest. Nach kurzer Instruktion der Mitreisenden stoppte Gieschen sein Gefährt abrupt bei der Geschwindigkeit von circa 20 km/h. Die Kinder hielten sich ordentlich fest, spürten aber die Kräfte der Notbremsung sehr deutlich.

Natürlich ist bei der Aktion niemandem etwas passiert – weil sich eben alle an die Regeln gehalten haben.

lee