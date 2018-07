Fast 80km/h zu schnell in Tempo-80-Zone unterwegs

Kirchlinteln - Im Baustellenbereich der A27 ist in der Nacht auf Donnerstag ein Autofahrer mit 153 Kilometern pro Stunde auf dem Tacho geblitzt worden. Damit war der Mann fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Bei der Geschwindigkeitsmessung innerhalb des Baustellenbereichs auf der A27 wurde er gegen 0.40 Uhr geblitzt. Da in diesem Bereich nur 80 km/h erlaubt sind, musste der 62-jährige Mann für die zu erwartende Strafe eine Sicherheitsleistung in Höhe von 515 Euro hinterlegen, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch in Zukunft die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Baustellenbereich überwacht werden wird. Nur so könne sichergestellt werden, dass bei den beengten Verhältnissen keine schweren Unfälle durch überhöhte Geschwindigkeiten passieren.

kom

