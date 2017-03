Räuberhaftes und neue Perspektiven

Kirchlinteln. „Vilja und die Räuber“ und „Die Ostsee von oben“ heißen die beiden Filme, die morgen, am Dienstag, 7. März, in der Kulturdiele des Lintler Krugs gezeigt werden. Mit diesem 53. „Kino im Krug – Find’ ich gut“-Filmabend verabschieden sich die Organisatorinnen Bärbel Heller, Renate Meyer, Sigrid Lindhorst und Elke Beckmann dann in die Frühlings- und Sommerpause. Die beliebten Dorfkino-Veranstaltungen starten mit Beginn der dunkleren Jahreszeit, im Oktober, mit neuen Filmen die zehnte Saison.

Die Vorführungen sind kostenfrei, und wie bei den vorhergehenden Filmtagen gibt es für die Kinder kostenlos Popcorn. Zu gewinnen gibt es auch etwas: Alle sechs Filme, die in dieser neunten Kinosaison gezeigt wurden, werden verlost.

Die Nachmittagsvorstellung beginnt um 16.30 Uhr mit dem ebenso lustigen wie ein wenig anarchistischen Abenteuerfilm „Vilja und die Räuber“ (84 Minuten, ohne Altersbeschränkung) aus dem Jahr 2015.

Die zehnjährige Vilja findet die Sommerferien unglaublich langweilig. Immer geht es nur zu Besuch zur Oma, Die ältere Schwester Vanamo nervt und die Eltern sind auch nicht gerade die amüsanteste Ferienbegleitung.

Doch dann passiert etwas Spannendes: Auf dem Weg zu den Großeltern wird das Auto von einer Räuberfamilie gekapert. Vilja versteckt sich im Kofferraum – und wird prompt mitsamt der Beute von den Räubern mitgenommen. Zunächst findet sie die „Entführung“ gar nicht lustig, doch schnell merkt Vilja, dass Familie Räuberberg unglaublich nett ist, nur eben ein bisschen ungehobelt. Ein Sommer voller Abenteuer beginnt.

Um 19.30 Uhr beginnt der Dokumentarfilm „Die Ostsee von oben“ (85 Minuten, ohne Altersbeschränkung) aus dem Jahr 2013.

Mit der Perspektive ändert sich alles. Nach dem Erfolg von „Die Nordsee von oben“ widmen sich die Filmemacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg der Ostsee – ausschließlich aus der Vogelperspektive. Die beeindruckende Reise führt entlang der deutschen Ostseeküste von Flensburg über Lübeck, über die Boddenlandschaft ostwärts bis an die polnische Grenze.

Die außergewöhnlichen Bilder sind mit der weltweit besten Helikopterkamera gefilmt worden. Die Naturdokumentation macht Lust auf die Ostsee und zeigt, wie einzigartig und schützenswert dieser Lebensraum ist.