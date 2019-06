Die pure Freude am gemeinsamen Gesang

Kirchlinteln – Erst zum dritten Mal wird dieses Jahr in Niedersachsen der Reformationstag als Feiertag begangen. Die St.-Petri-Gemeinde hat sich vorgenommen, diesen Tag mit Leben und Freude zu füllen. In Kirchlinteln soll der 31. Oktober diesmal ganz im Zeichen der Musik stehen. Alle Menschen, die gerne singen, sind dazu aufgerufen, sich diesen Tag freizuhalten, um sich an einem Projektchor zu beteiligen.

„Der Reformationstag ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Ereignis, an dem wir uns fragen: Wie sind wir eigentlich Kirche? Was ist der Grund, auf dem wir stehen?“, erklärt Pastorin Merle Oswich. „Und das Singen spielt in unserer Kirche eine herausragende Rolle“, ergänzt ihr Mann, Pastor Dennis Oswich.

So sei die Idee entstanden, in diesem Jahr einen „Chor für einen Tag“ ins Leben zu rufen, der mit viel Spaß gemeinsam Stücke einstudiert und sie noch am selben Tag bei einem Auftritt vorträgt. Dafür hat sich die Kirchengemeinde einen echten Profi ins Boot geholt. Der Achimer Jazzmusiker, Komponist und Chorleiter Micha Keding wird am 31. Oktober mit allen Singbegeisterten moderne Stücke aus Pop und Gospel proben. Die Aktion wird ihren Höhepunkt beim Reformationstags-Gottesdienst finden, wenn der Chor gemeinsam mit hoffentlich vielen Gemeindemitgliedern die erlernten Lieder singt.

Keding, der unter anderem als Dozent an der evangelischen Popakademie tätig ist, hat bereits viele Projektchöre geleitet. Das sei immer ein besonderes Erlebnis. „Manche Teilnehmer sind anfangs etwas unsicher und skeptisch. Aber wenn sie feststellen, wie toll das funktioniert, wie gut das schon nach kurzer Zeit klingt, dann entwickelt sich im Laufe des Tages immer eine besondere Freude und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.“

Eingeladen sind ausdrücklich alle Interessierten. „Wenn jemand Chorerfahrung mitbringt, ist das natürlich super. Aber es darf auch jeder mitmachen, der bisher nur unter der Dusche gesungen hat“, so Merle Oswich.

In den vergangenen beiden Jahren sei das Kirchlintler Gotteshaus am Reformationstag immer erfreulich gut gefüllt gewesen. „Daran wollen wir anknüpfen“, sagt Dennis Oswich. rei