Projekt Radwanderkarte

Die Gemeinde Kirchlinteln kann mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten aufwarten. Was wo wie mit dem Rad erreichbar ist, darüber soll eine neue Karte Aufschluss geben. Die Arbeitsgruppe „Tourismus im Netzwerk Kleinbahnbezirk“ sammelt Ideen für das Projekt.

Stemmen – Die Wassermühle in Stemmen war Treffpunkt der Arbeitsgruppe „Tourismus im Netzwerk Kleinbahnbezirk“. Der Ort ist gut gewählt, denn das Denkmal zählt zweifellos zu den reizvollen Ausflugszielen der Gemeinde Kirchlinteln. Ein Denkmal, dass auch auf der geplanten Radwanderkarte zu finden sein sollte. Bei der etwa einstündigen Führung stellten Ulrike Rusack und ihr Sohn Henning in einem Rückblick die ursprüngliche Bedeutung der Mühle für die Bauern vor. Dabei erfuhr die Gruppe interessante Details aus der wechselvollen Geschichte sowie auch ein Stück vom technischen Innenleben der Mühle. Rusack schilderte die Arbeitsweise der Maschinen und erläuterte deren Funktion. Doch nicht nur die Vergangenheit spielt in dem imposanten Gebäude eine Rolle. Die Stromerzeugung per Wasserkraft belegt, dass Mühlen auch heute noch zeitgemäß arbeiten könne. Auf dem Dach befindet sich zusätzlich eine Photovoltaikanlage mit circa 112 Quadratmetern Gesamtfläche.

Ein paar hundert Meter weiter, im Stemmener Bahnhofsgebäude, machte sich die Arbeitsgruppe über eine weitere Sehenswürdigkeit kundig. Regelmäßig lassen die Verdener Eisenbahnfreunde auf dem Areal die Vergangenheit lebendig werden. Mit viel Einsatz restaurieren sie Triebwagen und Waggons, Reisende zwischen Verden und Stemmen nutzen fast ganzjährig die Bahn durch die malerische Landschaft. Dennis Mellerowitz, Vorsitzender der Verdener Eisenbahnfreunde, stellte Aufgaben und Pläne vor. Er verwies zudem auf dringend notwendige Arbeiten am Gleisbett zwischen Stemmen und Neddenaverbergen.

Nach der Praxis stand die Theorie auf dem Zettel der Projektgruppe. Erstellt werden soll eine Radwanderkarte. „Sind die Infos aus Stemmen und Luttum eingearbeitet, werden wir uns umgehend verstärkt ans Werk machen“, so Sprecher Hermann Ramme. „Dazu müssen öffentliche Radwege auf ihren Zustand geprüft und kategorisiert werden. Für manche Wirtschaftswege seien vorab zudem Absprachen mit Verbänden und Anliegern zu treffen.“

Die Karte, soll, so die Idee, eine Vielzahl von Informationen bieten. Markiert sind Sitz-, Rast- und Spielplätze, Aussichtspunkte, Denkmäler und andere touristische Attraktionen. Auch Einkaufs- und Übernachtungsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants werden farbig abgehoben dargestellt. Dazu gehören nähere Angaben, die eventuell auf der Rückseite der Karte Platz finden.

Auch Hinweise zu weiteren Quellen im Internet werden nicht fehlen. Neben der Karte soll dem Radfahrer eine schlüssige Beschilderung den Weg weisen. Da gebe es noch weiteren Gesprächsbedarf. Zur Verwendung der Ortstafeln „Leader-Region Aller-Leine-Tal“ stellte Ramme die Möglichkeit vor, unter dem Logo Tafeln mit Hinweisen auf örtliche Veranstaltungen anzubringen.

Die Arbeitsgruppe würde sich noch über weitere Unterstützung freuen. Für die Facebookseite „Kleinbahnbezirk“ werden noch weitere Administratoren gesucht, die für den Ort oder Verein Daten, Bilder und Texte einpflegen. Nach wie vor Thema ist auch die Finanzierung des Projektes. Hingewiesen wurde auf Möglichkeiten der Leaderförderung, allerdings könne das „Netzwerk“ nicht selbst einen Förderantrag stellen, hieß es seitens der Verantwortlichen.

Das nächste Treffen des Netzwerks ist für Donnerstag, 28. November, um 18.30 Uhr, in Wittlohe, geplant. Auf der Veranstaltung wollen die Beteiligten erneut über die Gestaltung der Radwanderkarte sowie über ein Logo für den Kleinbahnbezirk sprechen. rö