Praxisnähe der Lindhoopschule beeindruckt

Zuckerbäckerinnen bei der Arbeit: Die Schülerinnen Nicole Kran und Laura Schwindt bewirten zusammen mit ihrer Lehrerin Karin Loos (v.l.) die Grundschüler und Eltern beim Informationsnachmittag in der Schule am Lindhoop.

Kirchlinteln - Volles Haus herrschte in der Oberschule am Lindhoop während des Informationsnachmittags für Eltern von Grundschülern. Konrektorin Neele Bürger begrüßte gemeinsam mit ihren Lehrerkollegen und vielen Schülern die Lütten und ihre Eltern.

In der Schulmensa informierte Bürger über das Unterrichtsprogramm der einzelnen Klassenstufen bis zum Abschluss. Neben dem Fremdsprachenunterricht in Englisch und Französisch, sei die Schule am Lindhoop sehr gut international vernetzt durch den Schüleraustausch mit Frankreich und England und durch die Partnerschaft mit Letovice.

Das gemeinsame Lernen ist an der Schule am Lindhoop ganz wichtig und deswegen werden die Jahrgänge 5 bis 7 schulformübergreifend unterrichtet. Außerdem gibt es an einem Nachmittag in der Woche für die Jüngeren eine Hausaufgabenbetreuung, die von älteren Schülern und dem Sozialpädagogen organisiert wird. An zwei weiteren Nachmittagen findet verpflichtender Unterricht statt. Ein weiterer Pluspunkt sei die Gemeindebücherei in der Schule, die die Schüler als ruhigen Lernort nutzen können.

Schülerfirma arbeitet unter realen Bedingungen

Als Elternvertreterin berichtete Anke Wieters zusammen mit Wiebke Müller vom Förderverein von ihren Aktivitäten aus dem Umfeld der Oberschule. Ein hoher Stellenwert wird in der Schule am Lindhoop auf die praxisnahe Ausbildung gelegt und die Jugendlichen werden schon frühzeitig auf den Start in die Berufswelt vorbereitet. Daher gibt es dort das Projekt Lindworx, das von Werner Triebel vorgestellt wurde. In einer sogenannten Schülerfirma wird unter realen wirtschaftlichen Bedingungen mit Einnahmen und Ausgaben beziehungsweise Gewinnen und Verlusten in den jeweiligen Sparten gewirtschaftet. In der Firma Zuckerbäcker gilt es beispielsweise, die erzeugten Backwaren kostendeckend unter der Schülerschaft abzusetzen. Am Informationstag bewirteten die 14 Schülerrinnen aus der Zuckerbäckerfirma die Gäste der Schule zum Beispiel mit Kaffee und Torten.

Auf das Konzept des Projekts Lindworx aufbauend, berichtete der Vorsitzende Wolfgang Dittrich vom Verein emforce über die Begleitung der Jugendlichen bei der Berufsfindung. Der Verein kann auf bereits zehn Jahre Erfahrungen im Bereich der Berufsberatung zurückgreifen. Bis zu 200 Schüler werden von den Ehrenamtlichen des Vereins gleichzeitig betreut.

Praxisnah ist auch das Projektkarussell in den fünften und sechsten Klassen der Oberschule. Alle Schüler durchlaufen in den Nachmittagsstunden einzelne Projekte während der zwei Schuljahre. So gibt es zum Beispiel Sozialtraining, Kunst, Sport, eine Theatergruppe und Schach als Angebot.

Die Grundschüler konnten an dem Nachmittag viele Projekte ausprobieren, Fragen stellen und sich ein Bild von den Aktivitäten in der Schule machen.

