Positive Entwicklung bei der Jugend

Bendingbostel – Bei ihrer Begrüßung freute sich Ulrike Drewes, erste Vorsitzende, sehr über den voll besetzten Clubraum des Zwitscher-Stübchens. In ihrem Rückblick berichtete Drewes über das 50-jährige Jubiläum des Sportvereins Bendingbostel im vergangenen Jahr.

Das Fest habe umfangreiche Vorbereitungen erfordert, der Aufwand habe sich aber gelohnt. Die Feier sei ein voller Erfolg gewesen. „Selbst das Gewitter, das kurz vor Beginn der Veranstaltung einsetzte, konnte dem keinen Abbruch tun“, so Drewes. Der Erlös aus Kaffee- und Kuchen-Verkauf wurde auf 350 Euro aufgestockt und dem Förderverein des Bendingbostler Kindergartens gespendet.

Die Tischtennis-Abteilung beteiligte sich am Ferienpass-Programm der Gemeinde. „Die Resonanz war mit 40 Anmeldungen gewaltig“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. „Um alle Kinder unterzubringen, wurden zwei Termine an einem Tag abgehalten“.

Spaß-Olympiade und Tischtennis-Aktionstag werden auch in diesem Jahr angeboten. Die Spaß-Olympiade findet am 10. August statt. Für den Tischtennis-Aktionstag steht bisher noch kein Termin fest. „Bedauerlicherweise sind die Mitgliederzahlen wieder leicht gesunken.“ Ulrike Drewes erklärte, dass dies ein allgemeiner Trend sei, der auch auf Kreisebene beobachtet werde. Erfreulich sei, dass die Tischtennis- und Leichtathletik-Sparten einen kleinen Zuwachs verzeichnen konnten. Die meisten „Abgänge“ gebe es bei den Jugendlichen und den Älteren. Die Ganztagsschule und auch der Beginn der Ausbildung seien bei Jugendlichen die Hauptgründe für den Austritt. Bei den Älteren seien es häufig gesundheitliche Probleme. Was nach wie vor fehle, sei das „Mittel-Alter“.

Beim Leichtathletik-Vergleich des Kreissportbundes hatte der Sportverein den vierten Platz belegt.

Die 2018 in Kraft getretene Datenschutz-Verordnung war auch Thema im Vorstand. Um sich über die notwendigen Maßnahmen zu informieren, nahmen Ulrike Drewes, Susanne Zweibrück und Uwe Cordes an einem Lehrgang des Kreissportbundes in Tarmstedt teil.

Erfreuliches konnte Wolfgang Drewes vom Tischtennis berichten. Nachdem es im vergangenen Jahr bei den Herren nicht so gut gelaufen war, hatten sich die beiden Mannschaften zusammengesetzt und sich über Veränderungen Gedanken gemacht. Mit Erfolg: In dieser Saison läuft es wieder besser. Die 1. Herren-Mannschaft belegt in der 3. Kreisklasse derzeit den zweiten Platz und die 2. Mannschaft in der 6. Kreisklasse den dritten Platz.

Eine sehr erfreuliche Entwicklung gibt es außerdem bei der Jugend-Gruppe. Dort sind wieder sechs Spieler aktiv, die mit viel Spaß dabei sind. Im nächsten Jahr kann der Verein nach zweijähriger Pause wieder eine Jugendmannschaft aufstellen. Eine Vereinsmeisterschaft nach dem „Jeder-gegen-Jeden“-System konnte unter den jungen Spielern bereits ausgetragen werden. Wolfgang Drewes überreichte allen Teilnehmern eine Urkunde. Platzierte und Sieger erhielten außerdem einen kleinen Pokal. Vereinsmeister wurde Finn Rath, gefolgt von Jan Renken auf dem zweiten und Torge Wischmann auf dem dritten Platz.

Positives konnte auch Ronja Luttmann, Spartenleiterin Leichtathletik, berichten. Bei der Gruppe der Fünf- bis Zehnjährigen sind 20 bis 25 Kinder und bei der Gruppe ab zehn Jahren circa 15 Kinder beziehungsweise Jugendlichen regelmäßig beim Training dabei. Da die meisten Sportler, die im vergangenen Jahr ein Sportabzeichen abgelegt hatten, anwesend waren, konnte Luttmann ihnen diese überreichen. Für dieses Jahr hat sich die Spartenleiterin zum Ziel gesetzt, auch Sportler aus den anderen Abteilungen für das Sportabzeichen zu motivieren.

Bei den Wahlen wurden Ulrike Drewes (Vorsitzende), Anja Matthies (Kassenwartin), Wolfgang Drewes (zweiter Spartenleiter Tischtennis), Uwe Cordes (Sozialwart) und Jannik Luttmann (Jugendwart) wiedergewählt. Da Susanne Zweibrück nicht mehr für das Amt der Schriftführerin kandidieren wollte, erklärte sich Svenja Drewes bereit, den Posten zu übernehmen. Neuer Kassenprüfer ist Luk Levecke.