Polizist zum Anfassen

Bendingbostel - Das Wichtigste beim Thema Drogen ist sicherlich die Prävention. Deswegen fängt die Polizei damit bei den Kleinsten an. Der Jugendbeauftragte der Polizeiinspektion Verden-Osterholz, Heino Vajen, kam an zwei Tagen in die Lintler Geest Schule, um in den dritten und vierten Klassen über das Thema aufzuklären.

Beispielsweise wurde in einem Rollenspiel Nein zu sagen geübt. Die Grundschüler sollten das Angebot einer Zigarette von Jugendlichen ablehnen. „Der Fokus liegt dabei auf dem Rauchen, weil die Kinder das oft schon von zu Hause oder ihrem Umfeld kennen und deswegen für sie nicht so abstrakt scheint“, erklärte Vajen.

Außerdem wurden die Bereiche Spielsucht im Internet, Diebstahl und Vandalismus von dem Polizeibeamten thematisiert. „Die Kinder erinnern sich meistens haargenau an die Inhalte der einzelnen Rollenspiele, wenn ich nach einem Jahr die Klassen wieder besuche“, sagte Vajen. „Das Wichtigste ist die Prävention bei den Jugendlichen und deswegen wird in höheren Klassen auf den weiterführenden Schulen das Ganze nochmal wiederholt und entsprechend dem Alter vertieft“, so Vajen weiter.

Bei all diesen ernsten Themen kam der Spaß in den Rollenspielen nicht zu kurz. Immerhin hatten die Dritt- und Vierklässler einen echten Polizeibeamten einmal zum Anfassen in ihrer Grundschule. lee