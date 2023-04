„Pokalheini“ aus Wittlohe: Heinrich Holste feiert 90. Geburtstag

Von: Reike Raczkowski

Schnell ins Gespräch kommen Ortsvorsteher Michael Jeske (l.) und Bürgermeister Arne Jacobs mit dem Jubilar Heinrich Holste. © Raczkowski

Ein Postzusteller mit Leidenschaft für den Schießsport feiert 90. Geburtstag: Heinrich Holste erinnert sich für die Kreiszeitung an vergangene Zeiten.

Wittlohe – Auf keinen Fall will Heinrich Holste einen großen Artikel über sich in der Zeitung lesen. „Lass das nach!“ mahnt er mit erhobenem Zeigefinger. Möglichst klein und bescheiden soll der Bericht sein. Nun, dieser Geburtstagswunsch kann ihm leider nicht erfüllt werden, zu bekannt ist der Senior, der 90 Jahre alt geworden ist, in seinem Heimatdorf Wittlohe und darüber hinaus.

Beim Geburtstagsbesuch des Bürgermeisters Arne Jacobs und des Ortsvorstehers Michael Jeske wird ausgiebig geklönt und der Jubilar zeigt sich sichtlich erfreut darüber, dass der Verwaltungschef auch auf Plattdeutsch mithalten kann. Seien es die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges in Wittlohe, Anekdoten aus dem Arbeitsalltag eines Postboten oder die goldenen Zeiten des Feldhandballes im TSV Grün Weiß Otersen – Holste ist ein Quell spannender Geschichten aus der Vergangenheit, er erinnert sich selbst an Begebenheiten, die gefühlte Ewigkeiten zurückliegen.

Hof Holste war die Poststelle

Geboren wurde Holste am 9. April 1933 im selben Haus, in dem er heute seine Gratulationen entgegennimmt. Den Hof Holste, den kannte damals jeder in Wittlohe. Denn hier befand sich die sogenannte Poststelle 2. Und außerdem einer der ganz wenigen Telefonapparate in der Umgebung, sodass in dem Haus immer viel los war.

1936 wurde die Schule für Wittlohe und Stemmen gebaut, die auch Holste besuchte. „An den Lehrer Friedrich Bremer erinnere ich mich immer noch“, so sich der Jubilar.

Und natürlich an das Jahr 1945, als der Krieg auch Wittlohe erreichte. In diesem Jahr war Heinrich zwölf Jahre alt und erlebte, wie die Alliierten mit Generalfeldmarschall Montgomery für kurze Zeit in Wittlohe ihr Quartier aufschlugen. Seine Erinnerungen hat Holste für die Dorfchronik Wittlohe und Stemmen zur Verfügung gestellt. „Ich bin sehr dankbar, dass es diese Chronik gibt, denn wäre es nicht aufgeschrieben worden, wäre viel Wissen um die heimatliche Geschichte verloren gegangen“, sagt Ortsvorsteher Jeske.

Aus dem Vereinsleben nicht wegzudenken

Dass sich Holste so gut in der Gegend auskennt, hat mit seinem Beruf zu tun. Bereits im Alter von 14 Jahren, 1947 war das, wurde er von der Post vereidigt, damit er im Außendienst eingesetzt werden konnte. Bis zu seinem Ruhestand blieb er Postzusteller, war zuständig für die Gegend von Luttum bis Hülsen. „Er ist hier in der Gegend überdurchschnittlich bekannt“, erzählt Jeske. Innendienst habe er dagegen nie machen wollen, so Holste. „Das war nicht mein Ding.“ Sich für seine Kollegen einzusetzen dagegen schon. Noch heute, viele Jahre nach seinen Eintritt in den Ruhestand, ist er Mitglied des Seniorenbeirates der Post.

Aus dem örtlichen Vereinsleben ist Holste schon seit seiner Jugend nicht wegzudenken. Mit 15 Jahren trat er in den TSV Grün-Weiß Otersen ein und spielte dort mit Begeisterung Feldhandball. Er gehörte damals zu den Ehrenamtlichen, die eigens für diesen Zweck ein Spielfeld auf der anderen Seite des Vethbaches nutzbar machten. Erst kürzlich wurde Holste für seine 75-jährige Vereinstreue ausgezeichnet.

Großen Einsatz zeigte Holste im Schützenwesen. Als Jugendschießsportleiter im Schützenverein Wittlohe hat er viele Jahre den Nachwuchs betreut und motiviert, zu Wettkämpfen zu fahren. „Wir sind da natürlich viel rumgekommen“, sagt Holste. Seine Teams waren überaus erfolgreich, was ihm den freundlichen Spitznamen „Pokalheini“ eingebracht hat. Er war von 1989 bis 1991 Vorsitzender des Schützenvereins Wittlohe und von 1990 bis 2008 Vorsitzender der Schießgemeinschaft Kleinbahnbezirk. Dass heute seine Augen nicht mehr gut genug funktionieren, um den Schießsport zu betreiben, ärgert Holste. „Denn das hab ich wirklich immer gern gemacht.“ Auch Schützenkönig war er, allerdings nur einmal, 1957.

Doch weder das Schützenwesen, noch die Post, noch der Sport waren Holste so wichtig wie seine Familie. Mit seiner Waltraut ist er nun schon seit 68 Jahren verheiratet: silberne, goldene, diamantene, eiserne Hochzeit – alles haben die beiden miteinander gefeiert. Drei Söhne und eine Tochter haben sie, sieben Enkelkinder und drei Urenkel. Klar, dass im Hause Holste immer viel Leben ist und zur großen Feier des runden Geburtstages zahlreiche Gäste erwartet werden.