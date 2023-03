Photovoltaikanlage beleuchtet Luttumer Lesestoff

Von: Reike Raczkowski

Freuen sich über die große Resonanz auf den neuen Bücherschrank: Mutter Nathalie Schmidtmeyer, Jens Kuenzler (Lebenshilfe), Harm Mahlmann, Ulrike Helberg-Manke (beide Vorstand Heimatverein) und Ideengeberin Heike Harbort (von links). Die sechsjährige Lara (vorne) freut sich, dass auf „Kinderhöhe“ immer eine große Auswahl an passendem Lesestoff für sie zu finden ist. © Raczkowski

Ein neuer Bücherschrank wertet seit kurzem den Luttumer Dorfplatz auf. Die Einwohner nehmen das Angebot gut an.

Luttum – Schnell hat Lara ein passendes Buch entdeckt. Es hat viele bunte Bilder und die junge Luttumerin ist ganz gespannt auf die aufregenden Geschichten, die sich zwischen den Seiten abspielen. Noch muss Mama Nathalie ihr vorlesen, aber schon bald wird die Sechsjährige selbst in Büchern schmökern können. Und wenn sie die Lust dazu überkommt, weiß sie, wo sie zu jeder Tageszeit passende Lektüre findet: mitten auf dem Luttumer Dorfplatz. Dort gibt es Lesestoff – umsonst. Ein Team von Mitgliedern des Heimatvereins und der örtlichen Feuerwehr hat einen schicken Bücherschrank aufgestellt.

„Er wird schon total gut angenommen“, freut sich Heike Harbort, die Ideengeberin für das Projekt, das vom Luttumer Heimatverein umgesetzt wurde. Produziert wurde der ebenso schöne wie stabile Bücherschrank von der Lebenshilfe Werkstatt Seelze. „Unsere Mitarbeiter haben zum Beispiel auch den Bücherschrank vor dem Dörverdener Rathaus gebaut“, sagt Jens Kuenzler, der das fertige Werk bei einem Vor-Ort-Termin in Luttum in Augenschein nimmt.

Den Luttumern war es wichtig, dass der Bücherschrank an zentraler Stelle aufgebaut wird und dabei auch noch einladend aussieht. Deswegen wurde auf dem Dorfplatz extra ein solides Fundament gepflastert, sodass Bücherwürmer auch bei Regenwetter nicht im Matsch neuen Lesestoff aussuchen müssen.

Kommunikativer Treffpunkt

Ein Buch nehmen, es lesen und dieses oder ein anderes Exemplar wiederbringen, so lauten die einfachen Regeln des Luttumer Bücherschrankes. „Aber wenn jemand ein Buch behalten möchte, und keines zurückstellt, ist das auch völlig in Ordnung“, sagt Nathalie Schmidtmeyer. Das Bücherschrankteam habe derzeit einen umfangreichen Fundus an gut erhaltenen Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – vom Krimi bis zum Bilderband – da sei keinerlei Engpass zu erwarten.

Wer einfach nur neuen Lesestoff sucht, kann sich jederzeit gerne bedienen, aber die Initiatoren hätten auch nichts dagegen, wenn sich der Bücherschrank zu einem kommunikativen Treffpunkt entwickeln würde. Die Verantwortlichen wünschen sich deshalb an dieser Stelle noch eine Bank, die Bücherwürmer zum Verweilen einlädt. Die frisch umgebaute Dorfscheune, das Backhaus, der kleine Spielplatz in unmittelbarer Nähe sowie ein großer Parkplatz machen den Dorfplatz mehr und mehr zu einem richtig schönen Ortsmittelpunkt. „Es ist toll, wenn man sieht, wie Kinder aus Richtung Dorfplatz kommen, mit einem Buch unter dem Arm“, findet Heike Harbort.

Ein besonderer Clou: Der Bücherschrank, der mit einer Förderung der Lokalen AG bezuschusst wurde, wird mit einer eigenen minikleinen Photovoltaikanlage mit Strom versorgt, sodass er künftig sogar nachhaltig beleuchtet sein wird. Beraten wurden die Luttumer bei diesem Vorhaben von der Klimaschutz- und Energieagentur Klever.

Die Großen haben jetzt aber wirklich genug gequatscht, findet Lara. Sie will jetzt endlich nach Hause und in ihrem neuen Buch schmökern. rei