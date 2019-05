Brunsbrock – Frieden und Wohlstand waren zwei wichtige Schlagwörter beim Europatag der Gemeinde Kirchlinteln. Bürgermeister Wolfgang Rodewald und der Ratsvorsitzende Wilhelm Hogrefe (CDU) hatten in Kooperation mit Dörte Liebetruth (MdL, SPD) dazu ins Müllerhaus eingeladen. In mehreren kurzen Reden beleuchteten Bürger der Gemeinde und einige Auswärtige die Aspekte der Europäischen Union und deren Bedeutung für sie persönlich.

Der Ratsvorsitzende Wilhelm Hogrefe (CDU) betonte bei der parteiübergreifenden Veranstaltung den Frieden, den auch die Menschen in Kirchlinteln durch die europäische Einigung genießen könnten. „Da, wo Europa ist, da ist Frieden“, brachte er es auf den Punkt und erinnerte an seinen schwer kriegsversehrten Großvater aus dem Ersten Weltkrieg, der ihn schon als Kind ganz persönlich täglich an die Folgen von Krieg und Nationalismus erinnert habe.

Als Ergebnis des Abends regte er an, dass die Gemeinde Kirchlinteln dem Bündnis „Niedersachsen für Europa“ beitreten sollte, das mit Ministerpräsident Stephan Weil, den Gewerkschaften und dem Landesbischof Ralf Meister ganz unterschiedliche Unterstützer hat.

Hauptrednerin war die SPD-Politikerin Dörte Liebetruth, die stellvertretende Vorsitzende des Europaausschusses im Landtag ist. Laut Liebetruth mache der Export aus Niedersachsen in den EU-Binnenmarkt 66 Prozent aus. Doch bedeute Europa so viel mehr aus als nur die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die gemeinsame Währung. „Vor allem die Begegnung zwischen den Menschen aus unterschiedlichen Ländern macht Europa aus“, sagte sie. Deswegen forderte sie auch Austauschprogramme für alle Jugendlichen. „Alle sollen von diesen Chancen in Europa erfahren. Der Blick über den Tellerrand ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung“, so Liebetruth. Weiter berichtete sie von ihrer Erfahrung als Schülervertreterin bei einem Treffen der italienischen Schülergewerkschaft und den daraus gewachsenen Freundschaften. „Persönliche Kontakte festigen den Frieden nachhaltig“, sagte sie. Denn eine Partei stelle das Europaparlament infrage und wolle es sogar abschaffen. „Die Wahlbeteiligung bestimmt, wie viele Prozente diese Partei unterm Strich bekommt“, rief die Sozialdemokratin zur Wahl am 26. Mai auf.

Bürgermeister Rodewald betonte, dass alle 17 Ortschaften der Gemeinde von den Dorferneuerungsprogrammen der EU profitiert hätten und viele Fördermittel aus Brüssel auch nach Kirchlinteln geflossen seien. Außerdem sei der europäische Gedanke durch die Partnerschaft mit der tschechischen Gemeinde Letovice in Kirchlinteln sehr lebendig.

Landrat Bohlmann sagte, dass für ihn, Jahrgang 1972, Frieden und Wohlstand so selbstverständlich seien wie der Strom aus der Steckdose. Gerade deswegen müsse man beständig für die europäische Integration kämpfen. „Beim Brexit merken wir, was Nationalisten ihren Ländern antun können“, sagte der Landrat. Politiker, die ihre Wahlversprechen nicht halten, würden abgewählt werden, Volksabstimmungen könnten hingegen nicht repariert werden.

Weiter präsentierten der BBS-Schulleiter Manfred Runge, Lehrer Thomas Seeseke und Schüler Erik Look die zahlreichen Kontakte der Bildungseinrichtung innerhalb Europas. So könnten viele Schüler ein Praktikum mit Aufenthalt bei Gastfamilien machen. „Unsere Austauschprogramme sind bei Weitem keine Urlaubsreisen, weil sehr viel Programm von den Schülern absolviert wird“, sagte Seeseke.

Außerdem berichteten Cord Wahlers und Steffen Lühning von den ganz konkreten Folgen des Brexit für ihre Arbeitgeber in Bendingbostel beziehungsweise in Soltau. Zum Abschluss hielt Bjarne Fahrenholz von der Europa-Union eine flammende Rede für Europa. lee