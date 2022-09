Papiertiger und konfirmierte Fledermäuse beim Rübenmarkt Kirchlinteln

Von: Henning Leeske

Der Rübenmarkt lockte Kinder und Erwachsene. Viel los war schon zum Auftakt beim Laternenumzug durch den Ort. © leeske

Ernteumzug, Zeltdisco, Laternelaufen und natürlich das Marktfrühstück. Der Rübenmarkt Kirchlinteln hatte für Alt und Jung etwas zu bieten. Nach launischen Reden wurde die langjährige Marktmeisterin verabschiedet.

Kirchlinteln – Dauerregen konnte die Kirchlintler nicht abhalten, nach langer Zwangspause wieder den Rübenmarkt zu feiern. So setzten sie die Tradition des großen Erntefestes, das seit 362 Jahren gefeiert wird, mit einem abwechslungsreichen Programm fort.

Den Startschuss gab der sehr gut besuchte Laternenumzug für die jüngsten Kirchlintler, der von der Vielharmonie musikalisch und von der Jugendfeuerwehr mit Fackeln begleitet wurde. Die Kinder erkundeten bei Klängen wie Rabimmel, Rabammel, Rabumm auch das Neubaugebiet Heidering. Mit dem Fassanstich eröffnete anschließend die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Mandel den Rübenmarkt 2022 offiziell.

Große Emotionen standen beim legendären Rübenmarktfrühstück an. Dörte Wöbse-Hogrefe hört nach jahrzehntelanger Tätigkeit als Marktmeisterin auf und wurde unter tosendem Applaus vom Rübenmarktvolk und ihren Marktmeisterkollegen Fred Martens, Tjorben Wöbse, Luan Becker, Maik Becker, Patrick Maas, Merle Büssenschütt, Conny Lochmann und Frank Clasen unter Tränen verabschiedet. Zuvor schnackte sie aber in bewährter Rübenmarkttradition zusammen mit den anderen Moderatoren up Platt über düt un dat. Schließlich ist seit dem letzten Rübenmarkt 2019 viel passiert und der Landtagswahlkampf wurde ebenfalls thematisiert.

„Endlich shall we de duseligen Schnuttenpullis nicht mehr im Gesicht heben“, freute sich Wöbse-Hogrefe in ihrem kurzen Rückblick, bevor sie sich den Landrat Peter Bohlmann vorknöpfte. „De Bohlmann wüll wohl jedes Bett innen neien Bettenhuus von de Krankenhuus sölbst testen. Dann wörd das wohl nie nich eröffnet“, sprach sie den Neubau bei der Aller-Weser-Klinik an. Bohlmann selber schilderte seine Terminschwierigkeiten an dem Samstagmorgen, weil ihn ebenfalls eine Delegation aus Polen erwartete und gerade in der aktuellen Krisenzeit die internationalen Kontakte sehr wichtig seien. „De Weltfrieden mutt nu aber nen büttn teuven, weil de Dörte uphörn wüll“, sagte Bohlmann. Eine ordentliche Verabschiedung wolle er sich eben nicht nehmen lassen.

Danach kam Fred Martens aber zurück auf die Kommunalpolitik und übergab dem Bürgermeister Arne Jacobs einen Kalender, damit seine Urlaubsplanung nicht wieder mit dem Rübenmarktwochenende kollidiere. Deswegen sei dieser Pflichttermin für den kommunalen Würdenträger für die nächsten Jahre fett eingetragen. Außerdem verlieh Martens ihm eine originelle Bürgermeisterkette mit den Initialen „BAJ“, was für Bürgermeister Arne Jacobs stehen soll. Nach dem ersten Jahr auf Bewährung, könne die Holzplakette dann 2023 mit einer richtigen Medaille aus Metall getauscht werden.

Richtig ausgestattet, musste Jacobs sogleich das erste Mal als Bürgermeister in die Bütt und kam auf die Bundesregierung sowie seinen Vorgänger Wolfgang Rodewald zu sprechen. „Bi de Ampel in Berlin weet ik gar nich, ob ik nu losföhrn könn oder staan blieven shall“, so der Bürgermeister. Seinen Vorgänger Wolfgang Rodewald charakterisierte Jacobs charmant als „Papiertiger“, der das „Rathuus good bestellt hatte“. Den Wunsch, auch mal eine Ratssitzung up Platt abzuhalten, gab Wöbse-Hogrefe Jacobs noch mit auf den Weg.

Pastorin Merle Oswich berichtete unter anderem von der Fledermauspopulation im Kirchturm von St. Petri. Der Ratschlag, die kleinen Tierchen zu konfirmieren, weil sie dann nicht wieder in die Kirche zurückkommen würden, habe nichts gebracht. Daher sei sie gemeinsam mit den Naturschützern glücklich, dass sich die Fledermäuse im Gotteshaus sogar prächtig vermehrt hätten.

Dann kamen die beiden Landtagskandidatinnen Hella Bachmann und Dörte Liebetruth in die Bütt. „Dat wör mol ne Schlagzeile! Dörte wechselt zur CDU!“, sagte Bachmann und meinte natürlich die Marktmeisterin Dörte Wöbse-Hogrefe, die aber dankend ablehnte, weil sie lieber die neu gewonnene Freizeit mit ihren Enkeln verbringe. „De Fueerwehr in Kerklinneln is mit de neen Sirenen ganz vörn dabi“, sagte Liebetruth und schlug vor, sicherheitshalber einmal einen Probealarm für die Durchsagen up Platt zu machen, damit alle Einwohner diese auch verstehen könnten. Trotzdem musste sie zusammen mit Pastor Dennis Oswich zum Test für plattdeutsche Vokabeln antreten. Der Abschluss des Unterhaltungsprogramms waren die Anekdoten up Platt von Landarzt Dirk Wieters, der natürlich immer etwas aus seiner Arztpraxis zu berichten hat.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte, wie seit Jahren, das Blasorchester des TSV Daverden unter der Leitung von Hermann Wahlers.

Weiterer Höhepunkt des Rübenmarktes vor der Zeltdisco am Abend war der erstmalig durchgeführte Ernteumzug durch Kirchlinteln. Die Erntewagenfahrer wählten einen Sieger mit dem schönsten Wagen und die Holtumer Dorfjugend gewann den ersten Titel des Kirchlintler Rübenmarktumzuges. Das wurde gleich im Anschluss bis in die Morgenstunden im Zelt gefeiert.

Kleine Überraschungen: Landrat Peter Bohlmann bekam zum Abschied von Dörte Wöbse-Hogrefe ein plattdeutsches Glas Marmelade. © Leeske, Henning

Neues Halsband: Bürgermeister Arne Jacobs bekam von Fred Martens eine Bürgermeisterkette. © Leeske, Henning