Einwohner enttäuscht von neuer Ortsdurchfahrt Otersen

Steine und Kraut im Straßenseitenraum: Die Dorf- und Vereinsgemeinschaft Otersen erwartet Nachbesserungen von der Landesbehörde für Straßenbau durch Mutterboden und Graseinsaat. Dass die Grünstreifen dann auch von den meisten Anliegern gepflegt werden, ist Ehrensache. © Lühning

Zwei Monate nach Fertigstellung der neuen Ortsdurchfahrt in Otersen macht sich Frust und Verärgerung im Dorf breit. Die Straßenseitenräume sehen ungepflegt aus. Schottersteine erschweren das Mähen.

Otersen – Otersen hatte früher grüne, gepflegte Straßenseitenräume entlang der Ortsdurchfahrt. Die allermeisten Anlieger pflegten die im Eigentum des Landes Niedersachsen befindlichen Grünstreifen beidseits der Landesstraße L 159 gewissenhaft.

Zwei Monate nach der Fertigstellung der neuen Ortsdurchfahrt macht sich jetzt zunehmend Frust und Verärgerung im Dorf breit. Entlang der Otersener Dorfstraße reihen sich viele alte Bauernhöfe mit bald 300 Jahre alten Fachwerkgebäuden wie an einer Perlenkette auf. Das flächenhafte Baudenkmal-Ensemble mit 34 Baudenkmälern auf 15 Höfen stellt landesweit eine Besonderheit dar. Die früher von den Anliegern gepflegten, grünen Straßenseitenräume in Verbindung mit den alten Eichen waren so etwas wie der natürliche Bilderrahmen für die Baudenkmäler in Otersen.

Aktuell sorgt der aktuelle Zustand der Straßenseitenräume entlang der Ortsdurchfahrt allerdings weniger für eine Augenweide denn für Enttäuschung und für Verärgerung. An vielen Stellen befinden sich Schottersteine im Seitenraum, die ein Mähen mit Rasenmähern vereiteln. Das Land Niedersachsen hat der Straßenbaufirma keinen Auftrag zur Einsaat der Straßenseitenräume mit Gras erteilt. In der Folge wächst und gedeiht jetzt recht üppig Unkraut und verschandelt das früher gepflegte Ortsbild.

Bei der jüngsten von Ortsvorsteher Dieter Bergstedt geleiteten Sitzung der Dorf- und Vereinsgemeinschaft Otersen wurde dieser Zustand jetzt deutlich kritisiert. Die Dorf- und Vereinsgemeinschaft Otersen appelliert an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau in Verden, spätestens im Herbst ordentlich Mutterboden aufzutragen und die Straßenseitenräume mit Gras einzusäen. Gleicher Appell geht auch den Trinkwasserverband Verden, der an einigen Stellen „gebuddelt“ und nicht eingesäte Sand-Seitenräume hinterlassen hat – insbesondere südlich der Fährstraße. „2007 wurde Otersen auch wegen des besonderen Ortsbildes mit den vielen Baudenkmälern Bundesgolddorf. Seitens der Einwohner darf erwartet werden, dass die ehrenamtliche Pflege dieses Ortsbildes nicht erschwert wird. Gepflegte Straßenseitenräume, viele Laubbäume und zunehmend insektenfreundliche Höfe und Vorgärten gehören in Otersen zum Ortsbild“, betonte Kreistagsabgeordneter Günter Lühning. „Wir werden die Gemeinde Kirchlinteln bitten, auf Straßenbauamt und Trinkwasserverband einzuwirken und uns bei unseren Bestrebungen zu unterstützen“, ergänzte Ortsvorsteher Dieter Bergstedt. gl