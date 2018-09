Der Orient-Express macht Halt in Bendingbostel

Bendingbostel - Wie ist eigentlich die Weltzeit entstanden? Wie funktioniert eine Dampfmaschine? Wie heißt die Stadt Konstantinopel heute? Wie lange braucht ein Zug von der Türkei bis nach Frankreich? Der Autor Stephan Martin Meyer klärt in seinem Buch „Mit dem Orient-Express nach Paris“ all diese Fragen und erzählt nebenbei die spannende Geschichte von Sinan und Pierre, zwei Jungen, die sich auf einer Zugfahrt anfreunden und dabei auch noch einen Kriminalfall lösen müssen. Die Lintler-Geest-Schüler lauschten gestern gespannt einer Lesung des Autors.

Der gebürtige Osnabrücker lebt heute in Köln und hat nach „Mit dem Zeppelin nach New York“ nun bereits das zweite Kinderbuch veröffentlicht. „Mit dem Orient-Express nach Paris“ ist ein kleines Kunstwerk mit wunderschönen Illustrationen von Thorwald Spangenberg, die teils wie Gemälde, teils wie Comics aufgemacht sind.

Neben dem literarischen Teil finden sich in dem Buch auch zahlreiche spannende Informationen. Zum Beispiel über die Zeit, in der die Geschichte spielt, nämlich 1889, das Jahr der Weltausstellung in Paris.

+ Stephan Martin Meyer.

Und genau da soll die Reise hingehen: Für den 14-jährigen Sinan beginnt ein aufregendes Abenteuer, als er in seiner Heimatstadt Konstantinopel in den berühmten „Zug der Könige“ steigt. Schon bald freundet er sich mit dem Küchenjungen Pierre an. Und als dieser von einer englischen Baronin beschuldigt wird, eine wertvolle Uhr gestohlen zu haben, stecken die beiden Jungen plötzlich mitten in einem Kriminalfall. Drei Tage haben Sinan und Pierre Zeit, das Rätsel um die verschwundene Uhr zu lösen. So lange braucht der Orient-Express für seine Reise quer durch Europa. Die Uhr tickt.

Ob es um Grenzkontrollen geht, um Technisches oder die damals herrschenden Hierarchien – das Buch von Stephan Meyer steckt voll von ganz unterschiedlichen Informationen. Es ist damit hervorragend geeignet für wissenshungrige Leseratten ab acht Jahren, die mit anspruchsvoller Lektüre bereits etwas anfangen können.

„Früher hatte ich bei Lesungen immer richtig schlimm Lampenfieber. Ich hatte Angst, dass die Kinder meine Geschichten doof finden“, berichtet der Autor lachend. „Aber dann habe ich festgestellt: Die meisten finden es ganz cool.“ Und so war es denn auch gestern in Bendingbostel, wo die dritten und vierten Klassen den Worten des Schriftstellers lauschten und ihm auch Fragen stellen durften. Ermöglicht wurde die Lesung von der Büchereizentrale Niedersachsen.

Ingrid Albrecht, Leiterin der Gemeindebücherei Kirchlinteln, empfiehlt die Werke des Autoren immer gern. „Die gefallen sogar Erwachsenen.“ Sie weist darauf hin, dass die beiden Bücher von Stephan Martin Meyer in Kirchlinteln auch zur Ausleihe zur Verfügung stehen.

rei