Organisatoren hätten Gold verdient

Kirchlinteln – Ein Abschied sollte der 25. Lindhooplauf in Kirchlinteln werden. Das letzte Mal war angekündigt, doch neue Organisatoren haben sich scheinbar gefunden. „Es wird nächstes Jahr wieder einen Lauf geben, nur in anderer Form“, sagte Organisator Jens Meyer vom Lauftreff des TSV Kirchlinteln. Mehr wollte er noch nicht verraten, aber die Fans der Veranstaltung wird es freuen.

Die einjährige Carolina dürfte am Sonnabend die jüngste Teilnehmerin gewesen sein. Sie startete beim Bambinilauf an der Hand von Mama Cornelia Kordel und fand das anfangs gar nicht so toll. Während bei ihr ein paar Tränchen kullerten, liefen bei den sportlich ambitionierten Teilnehmern eher die Schweißperlen. Auf ihren kurzen Beinchen absolvierten sie immerhin eine 400-Meter-Strecke durch den Wald, und mit 39 Startern in dieser Gruppe wurde alles Vorherige übertroffen.

Für Nachwuchs ist also gesorgt, das zeigte sich auch beim Schülerlauf. Die Brüder Joost und Jaspa Göbber aus Hamburg bereiteten sich mit Dehnübungen auf ihren Lauf vor. Sie waren extra für den Lindhooplauf angereist, bei dem Papa Claas Göbber als ehemaliger Weitzmühlener zehn Kilometer und damit die längste Strecke absolvierte.

Mehrere lauffreudige Familien waren anzutreffen. Die Geschwister Kira, Leon und Sofia traten in die Fußstapfen von Mama Olga Schimpf, die gerade die Läufe für die Kinder als motivierend ansieht.

Günter Grommisch gehörte mit 74 Jahren zu den ältesten Teilnehmern. 14 Mal habe er schon ganz oben auf dem Siegertreppchen gestanden. Am letzten Lindhooplauf wollte der Daverdener unbedingt teilnehmen. Wenn es im nächsten Jahr wirklich weitergehen sollte, will er wieder dabei sein. „Wenn ich gesund bleibe“, was ihm sicher jeder wünscht. Das Laufen liegt ihm im Blut und wurde an die folgenden Generationen weitergegeben. Sohn Björn Grommisch aus Intschede war schnellster auf der 5200-Meter-Strecke. Der Lindhooplauf sei noch einer der kleinen Läufe, die familiär seien, aber leider immer weniger werden. „Hinterher sitzt man nett zusammen bei selbst gebackenen Kuchen.“ Davon durften er sich ruhigen Gewissens ein Stück mehr gönnen.

Etliche Urkunden wurden vergeben, aber keine Medaillen. Umgehängt bekam jeder erfolgreiche Läufer stattdessen eine Salzbrezel. Gold hätten aber die Organisatoren verdient gehabt, denn 25 Jahre den Lindhooplauf zu veranstalten, das ist schon eine herausragende Leistung. wb

