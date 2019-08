Olympisches im Schatten der Bäume

Spiel und Spaß im Pfarrgarten von Wittlohe / 30 Mädchen und Jungen am Start

+ © Gemeinde Wittlohe Die olympischen Teams im Pfarrgarten von Wittlohe. © Gemeinde Wittlohe

Die für den Tag angesagten hohen Temperaturen hielten etliche Kinder nicht davon ab, im Pfarrgarten in Wittlohe Sport zu treiben. Denn wo Bäume sind, da gibt’s auch Schatten, so das Motto. 30 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren fanden sich zu den 16. Olympischen Sommerspielen ein und gingen mit großer Begeisterung an den Start.