Oksana und die Blumen: Ukrainerin über den Krieg in ihrer Heimat

Von: Reike Raczkowski

Wenn sie Sonnenblumen sieht, freut sich Oksana Chemerys. Sie haben eine besondere Bedeutung, sind ein Symbol der Liebe zu ihrem Heimatland. © Humeniuk

Oksana fühlt sich wohl in der Gemeinde Kirchlinteln. Aber glücklich sein kann sie nicht, so lange in ihrer Heimat, der Ukraine, Krieg tobt.

Schafwinkel – Oksana Chemerys liebt Blumen, Sonnenblumen ganz besonders. „Sie gelten seit jeher als Symbol der Liebe zu meinem Heimatland“, sagt sie leise – und auf Deutsch. Denn seit ein paar Wochen macht die 51-jährige Ukrainerin einen Sprachkurs beim Landkreis. Sie ist sehr ehrgeizig, will sich unbedingt besser verständigen können in dem Land, das jetzt seit 15 Monaten ihr Zuhause ist. Sie will den Menschen, die sie hier kennengelernt und mit denen sie sich angefreundet hat, erklären können, wie sich das anfühlt. Weit weg von der Heimat zu sein – und ständig schreckliche Bilder aus der Ukraine sehen zu müssen.

Gemeinsam mit ihren Kindern David (13) und Karolina (16) ist die Alleinerziehende im März 2022 aus der westukrainischen Stadt Tlumatsch nach Deutschland geflüchtet, lebt seitdem mit anderen ukrainischen Frauen in einem Haus in Schafwinkel. Die Kinder kommen gut zurecht, haben Freunde gefunden. Oksana ist dankbar, dass sie selbst endlich einen Platz in einem Deutschkurs bekommen hat, denn mit besseren Sprachkenntnissen, so hofft die gelernte Krankenschwester, werde es leichter, Arbeit zu finden.

Sie sei sehr dankbar dafür, dass sie mit ihren Kindern in Frieden leben dürfe, dankbar für die große Unterstützung, die sie bekomme. Und sie habe auch oft sehr schöne Erlebnisse. Vor ein paar Tagen sei sie etwa mit ihren Freundinnen nach Verden gefahren, ins Kino, wo der ukrainische Animationsfilm „Mavka – Hüterin des Waldes“ lief. Das sei wunderbar gewesen, der zauberhafte Trickfilm über die Kraft der Natur habe sie sehr berührt. Mit ihrer Freundin Renate lache sie sehr viel, einfach so, auch wenn es manchmal gar nichts zu lachen zu gibt.

Manchmal setze ich mich aufs Fahrrad und fahre nach Rotenburg zum Bullensee.

„Manchmal setze ich mich aufs Fahrrad und fahre nach Rotenburg zum Bullensee“, erzählt sie. „Ich liebe die Natur hier, die Pflanzen und die Tierwelt. Es erinnert mich an die Ukraine.“ Und wenn sie dann auch noch an leuchtend blauen Kornblumen vorbei radele, freue sie sich. „Auch Kornblumen sind ein Symbol in meiner Heimat, sie stehen für die Freundlichkeit und die Zärtlichkeit des ukrainischen Volkes.“

Aber immer, wenn sie denke, es gehe ihr doch ganz gut hier in Deutschland, das Leben sei eigentlich schön – erschütterten sie die Nachrichten aus der Ukraine. Als sie am 6. Juni die ersten Bilder von der Zerstörung des Kachowka-Staudamms auf ihrem Handy sah, habe sich ihr Hals zugeschnürt. Sie sah sich Videos an von ihren Landsleuten, die versuchten, sich und ihre Haustiere vor den Überschwemmungen zu retten. „Ich habe drei Tage nur geweint und keine Nacht geschlafen.“ Sie habe Sorge gehabt, dass der Krieg nun auch ihre Freunde und Bekannten in der Westukraine erreichen könnte. Sie bekam Angst um ihre 72 Jahre alte Mutter, die in der Ukraine zurückgeblieben ist und die sie nicht mehr gesehen hat, seit sie das Land verlassen hat. „Es ist, als ob du versuchst zu leben, aber jede schlechte Nachricht wirft dich wieder zurück.“

Alle beten jeden Tag für ein Ende des Krieges

Oksana hatte im vergangenen Jahr viel bürokratischen Stress rund um ihren Pass, aber nun zeichnet sich eine Lösung des Problems ab und in ihr keimt eine Hoffnung auf: Mit etwas Glück könnte sie noch in diesem Sommer in die Ukraine reisen, um ihrer Mutter einen Besuch abzustatten. „Ich habe es ihr aber noch nicht gesagt. Das mache ich erst, wenn ich wirklich in der Ukraine bin.“ Sie möchte nicht, dass ihre Mutter enttäuscht ist, wenn es doch nicht klappt.

Bei der Bewältigung ihrer Sorgen, ihrer Angst und dem Heimweh helfe ihr der Glaube, erzählt Oksana. Sie gehe regelmäßig in die Kirche. „Und jeden Abend beten wir alle in diesem Haus, auch die Kinder, Gott möge diesen furchtbaren Krieg endlich beenden.“

Sie gebe die Hoffnung nicht auf, dass ihre geliebte Heimat diese schweren Zeiten übersteht. Sie streicht mit der Hand über eine ukrainische Bibel, die auf dem Küchentisch liegt. Daneben steht eine Vase mit einem Strauß blauer Kornblumen, in dem eine kleine ukranische Plastikflagge steckt. „Der Tag, an dem dieser Krieg endet, wird der glücklichste in meinem Leben sein.“