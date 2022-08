An der Oberschule Kirchlinteln: „Wir mussten streichen, was Spaß macht“

Von: Florian Adolph

Bei der Führung besuchen die Gäste auch den Schulhof: (v.l.) Wilhelm Hogrefe, Helmut Rothermel, Arne Jacobs, Hella Bachmann, Anne Grube und Stefan Göhring. © Florian Adolph

CDU-Landtagskandidatin Hella Bachmann war zu Besuch bei der Oberschule am Lindhoop. Dort redet sie in einer Diskussionsrunde über Lehrermangel und „emforce“.

Kirchlinteln – Die Korridore der Schule am Lindhoop waren gestern noch frei von Schülerinnen und Schülern, so kurz vor Ferienende. Dafür hatte Schulleiterin Anne Grube einige Erwachsene durch das Gebäude geführt. Im Mittelpunkt der Gruppe stand die CDU-Landtagskanditatin Hella Bachmann, die auf ihrer Tour durch den Landkreis die Oberschule kennenlernen wollte. In einer kleinen Gesprächsrunde unterhielt sie sich über verschiedene Themen, die Oberschule betreffend. Neben der Schulleiterin und der Landtagskandidatin nahmen auch Wilhelm Hogrefe, Fraktionsvorsitzender der CDU, Helmut Rothermel, Vorsitzender von „emforce“ (Initiative Schule trifft Wirtschaft), Bürgermeister Arne Jacobs und Lehrer Stefan Göhring teil.

Ein besonders heiß diskutiertes Thema war der Lehrermangel, mit dem die Oberschule zu kämpfen hat. „Vor den Sommerferien hatten wir nur noch 80 Prozent Unterrichtsversorgung. Wir mussten alles streichen, was nicht Pflicht war. Mit anderen Worten: Alles was Spaß macht“, sagte Schulleiterin Grube. Um dagegen anzukommen, wurden jetzt sieben neue Lehrkräfte eingestellt. „Das klingt erst mal nach viel, allerdings arbeiten die Lehrer nur wenige Stunden. Es ist keine Vollzeitkraft dabei“, so Grube. Stattdessen habe man zwei rüstige Rentner eingestellt, um den Lehrermangel etwas zu puffern. Inzwischen habe sich außerdem ein Quereinsteiger vorgestellt.

Dass Lehrermangel ein Problem ist, dessen ist sich auch Hella Bachmann bewusst. „Auf Landesebene gibt es mehrere Bestrebungen, durch ein Mehrangebot an Studienplätzen weitere Lehrkräfte auszubilden.“ Die CDU habe auch Programme, um diese Lehrer für den ländlichen Raum zu gewinnen.

Es wurde außerdem problematisiert, dass immer mehr Eltern ihre Kinder auf das Gymnasium schicken, ob das nun passt oder nicht. Bachmann: „Viele Schüler werden nicht glücklich auf dem Gymnasium.“ Die Fraktionsvorsitzende hatte weiterhin großes Interesse an „emforce“, einem Programm, das zu einer festen Einrichtung der Oberschule geworden ist. emforce begleitet zum Beispiel Schüler, die nicht wissen, was sie beruflich einmal machen wollen und vermittelt unter anderem Praktika. Hella Bachmann hatte in der Vergangenheit mit der Oberschule Langwedel selbst ein Praktikumskataster erstellt, mit insgesamt 162 Praktikums- und 150 Ausbildungsplätzen, welches sie nun auch „emforce“ zur Verfügung stellen will.

Ein weiteres Thema war der Vorschlag, den Schulbeginn der Ganztagsschule auf eine spätere Uhrzeit zu verlegen, was laut Schulleiterin Grube langfristig ein Wunsch des Kollegiums ist. „Acht Uhr ist eine Zeit, die vieles erleichtern würde. Außerdem würde das die Schule attraktiver machen, damit wir nicht auch noch bei 70 Prozent Unterrichtsversorgung enden“, sagte sie, womit sie noch einmal den Lehrermangel ansprach. Außerdem brachten sie und Lehrer Stefan Göhring die Idee ins Gespräch, Schülerinnen und Schülern in den Pausen den Sportplatz nutzen zu lassen. Damit hatten sie schon in der Coronazeit gute Erfahrungen gemacht.

Bei der Führung durch die Räumlichkeiten besuchte die Gruppe auch die Computerräume, die im Bau befindlichen neuen Sanitäranlagen und die Schülerfirma „Lindworx“. Eine Besonderheit der Schule, die aufgrund des Lehrermangels beinahe aufgegeben werden musste.