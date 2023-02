Viel los im Krug: Kultur- und Förderverein Kirchlinteln stellt Programm vor

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Sabine Kunath faszinieren schöne Landschaften in und um Kirchlinteln. Im Lintler Krug stellt sie gemeinsam mit anderen Künstlern ihre Werke aus. © Veranstalter

Endlich ist sie vorbei, diese Zeit der Verunsicherung, mit Planungen, die oft nur für den Papierkorb waren. Die Verantwortlichen des Kultur- und Fördervereins Kirchlinteln sind glücklich, ein Halbjahresprogramm vorstellen zu können, dass fast sicher ohne Pandemieeinschränkungen laufen wird. Kunst, Musik, Theater: Die Kultur ist zurück im Lintler Krug und das freut Sigrid Lindhorst und Ingrid Berger ganz besonders. „Schön wird es“, sind sie sich sicher.

Kirchlinteln – „Hygienekonzepte erarbeiten, Termine verschieben, Maßnahmen ergreifen, Absagen veröffentlichen... Nein, das war keine schöne Zeit“, sagt Sigrid Lindhorst, die zugibt, dass die Veranstaltungsplanung während der Pandemie ein frustrierendes Geschäft gewesen sei. „Klar, da geht einem auch irgendwann die Motivation flöten“, sagt sie ganz offen. „Man fragt sich dann schon, ob man noch viel Zeit in die Vorbereitungen steckt, wenn man gar nicht weiß, ob es dann wirklich zu der Veranstaltung kommt.“ Ingrid Berger: „Besonders schlimm war es ja, wenn man den Künstlern Absagen erteilen musste. Die taten mir schon leid, denn die haben während der Pandemie echt gelitten.“

Lindhorst erzählt, dass eine Theaterveranstaltung bereits für 2020 geplant gewesen sei, dann coronabedingt abgesagt werden musste, für 2021 erneut im Terminkalender stand – und wieder abgesagt werden musste. Nervig. „Nun“, sagt Lindhorst bestimmt, „soll es aber endlich klappen.“

Zuallererst steht in diesem Jahr die große Ausstellung an, an der sich mit Hartmut Beimes, Sabine Kunath, Manfred Lutzius und Anette Hitz gleich vier Künstler beteiligen. Zu sehen sind ihre Werke am Samstag, 11. Februar, 13 bis 18 Uhr, und Sonntag, 12. Februar, 10 bis 16 Uhr. „Ich bin selbst schon ganz gespannt, wie das wird“, sagt Ingrid Berger. Der Eintritt zur Kunstausstellung ist frei.

Ein interessantes Schauspiel gibt es am Samstag, 25. März, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 26. März, um 15 Uhr zu sehen, wenn das Theater Spielart „Nacht, Mudder“, ein Stück von Marsha Norman, auf Niederdeutsch auf die Bühne bringt. Das Theaterstück, das sich offen mit dem Suizid beschäftigt, erhielt 1983 den Pulitzer-Preis in der Sparte Drama. Es wurde in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt und als Film produziert. „Es ist ein nachdenklich machendes Stück“, so Berger.

Werner Winkel und Wieland Nord alias Plattgold waren ebenfalls schon mehrfach angekündigt und mussten dann doch abgesagt werden. Jetzt will es das Duo aber wissen und am Samstag, 15. April, um 19.30 Uhr, seine Lieder „allns op Platt“ zu Gehör bringen. Gerngehörte Oldies der Beatles, Songs von Paul Simon und anderen, sowie Folk aus Irland kommen in einem neuen Gewand daher, mit einem Augenzwinkern und durchaus humorvoll. So kann der Sinn eines Original-Textes schon mal ein anderer sein. Aus dem „Englishman in New York“ von Sting wird dann, „Ik bün een Landei in Berlin“. Für die nicht-plattdeutsch-geschulten Ohren erfolgt die Moderation auf Hochdeutsch.

Ein Frühlingskonzert mit verschiedenen regionalen Musikgruppen lockt am Sonntag, 7. Mai, sicher ganz viele Besucher an. Schließlich treten in der Zeit von 13 bis 17 Uhr der Schulchor der Lintler Geest-Schule, der Posaunenchor Kirchlinteln, Luise Winkelmann und Paula Bartel, Rolf Sievert und die Schulband der Schule am Lindhoop auf. Der Eintritt ist hier frei.

Ein Konzert, bei dem der Hut rumgeht, gibt es am Freitag, 16. Juni, um 19.30 Uhr, wenn die in der Region bekannte Band „Opas Stube“ auftritt. Zu hören sind eigene deutschsprachige Songs in einem musikalischem Stil, der rockt.

Ein ganz buntes Programm also, bei dem für jeden etwas dabei sein dürfte. „Und auch für das zweite Halbjahr haben wir schon was in petto“, sagt Sigrid Lindhorst und erzählt von einem historischen Vortrag, einer Reportage über Astrid Lindgren und einem Irish Folk-Konzert.

In der Radfahrsaison gibt es natürlich auch wieder die beliebte Kultur-Fahrradrunde – eine Veranstaltungsreihe, die an der frischen Luft sogar in weiten Teilen während der Pandemie angeboten werden konnte. Los geht es am 26. Mai, Treffpunkt ist dann um 16.45 Uhr der Lintler Krug und wie stets sind alle herzlich willkommen.

Bei Veranstaltungen, bei denen es einen Vorverkauf gibt, startet dieser jeweils vier Wochen vor der Veranstaltung in der Tankstelle Bomnüter und in der Tourismusinformation Kirchlinteln. Kartenreservierungen sind auch bis zum Vorabend der Veranstaltung möglich unter E-Mail an krugevents@gmx.de.

Und wenn jemand Fragen hat oder gerne selbst mal eine Veranstaltung im Lintler Krug anbieten möchte, kann er sich jederzeit an den Vorstand wenden. Bernie Heller ist zu erreichen unter Telefon 04236/942766 und Ingrid Berger unter 04236/1448.