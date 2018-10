Nötigung: Fall wird neu verhandelt

Bendingbostel - Seit gestern muss sich das Landgericht Verden noch einmal mit der sexuellen Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung einer zum Tatzeitpunkt (September 2014) 17-Jährigen in Bendingbostel befassen. Auf die Revision eines 27 Jahre alten Angeklagten aus Daverden hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein erstes Urteil des Landgerichts Verden aufgehoben.

Zum Prozessauftakt bei der 4. Großen Strafkammer wurde zunächst ganz viel verlesen. Das Urteil der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Verden vom 9. August 2016 und das Urteil des 3. Strafsenats des Bundesgerichtshofs vom 4. April 2017. Das Landgericht Verden hatte in erster Instanz rechtskräftig einen heute 22-Jährigen aus Etelsen zu vier Jahren und vier Monaten Jugendstrafe verurteilt. Der 27-Jährige aus dem aktuellen Prozess sollte für zwei Jahre und vier Monate in Haft. Bei beiden Angeklagten waren vorherige Urteile einbezogen worden. Der 22-Jährige wurde der sexuellen Nötigung, Beleidigung in sieben Fällen und Körperverletzung schuldig gesprochen. Der 27-Jährige der Beleidigung und teilweiser Beihilfe.

Während eines gemeinsamen Wochenendes in Bendingbostel soll er seinen jüngeren Kumpel zu den Taten teilweise angestachelt haben. Daraufhin soll der damals 19-Jährige dem Mädchen seinen Penis durch das Gesicht gezogen und auf die Decke des schlafenden Teenagers gepinkelt haben. Gefilmt von dem 27-Jährigen wurde zudem, wie dem psychisch beeinträchtigten Opfer ins Gesicht gespuckt wurde.

Nicht alles sei auf Anweisung des Daverdeners geschehen. Er habe aber „durch sein Gesamtverhalten“ von Anfang an „demonstriert“, „dass er das provozierende, demütigende und menschenverachtende Verhalten gegenüber der Nebenklägerin stützte und gleichfalls wollte“, zitiert der BGH in seiner Entscheidung aus dem Urteil des Landgerichts. „Er habe seinen „persönlichen Spaß“ an den Aktionen des Mitangeklagten zum Nachteil der Nebenklägerin gehabt und dies „unverhohlen“ gezeigt. Dadurch habe er den Mitangeklagten in dessen „ohnehin vorhandenem Tatentschluss“ bestärkt.

Im neuen Prozess soll es um die rechtliche Bewertung der Taten gehen. Die Strafe kann nicht höher ausfallen als bei dem ersten Urteil.

Der Angeklagte schweigt. Sein Verteidiger hatte in erster Instanz einen Freispruch beantragt. Als Zeuge soll nur der damals 19-Jährige gehört werden. Das Opfer muss nicht erneut vor Gericht aussagen.

Dem Daverdener steht noch mehr Ärger ins Haus. Die Staatsanwaltschaft Verden hat in drei weiteren Verfahren Anklage gegen den 27-Jährigen am Landgericht Verden, Amtsgericht Verden und Amtsgericht Achim erhoben. Zur Sprache kam gestern zudem ein offenes Verfahren in Bremen. Der aktuelle Prozess soll am 11. Oktober fortgesetzt werden. - wb