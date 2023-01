Nutzung der umgebauten Luttumer Dorfscheune angelaufen

Von: Erika Wennhold

Im Verein ohne Hierarchien engagieren sich Heike Harbort, Kai Frede und Ulrike Helberg-Manke (v.l.). © wennhold

Nein, ein Kneipen-Ersatz sollte die Luttumer Dorfscheune nicht werden. Aber ein Ort, an dem sich Menschen treffen können, um gemeinsam Erlebnisse zu haben, sich unterhalten zu lassen oder zu feiern. Ein bisschen Kultur im Ort, der noch vor Jahren auf Schützenverein oder Feuerwehr angewiesen war, wenn es um das öffentliche Leben ging.

Luttum – Seit es den Heimatverein gibt, ist der Veranstaltungsreigen vielfältiger und bunter geworden – und es gibt noch Luft nach oben. Das ist zumindest die Quintessenz eines Gespräches mit der Vorsitzenden des Heimatvereins, Ulrike Helberg-Manke, und der Sprecherin der Fachgruppe Vermietung, Heike Harbort. Sie ist zusammen mit anderen zuständig für die Nutzung der Scheune, trägt Belegungen ein, bespricht mit privaten Nutzern, was möglich ist und was nicht. Ihr Fazit nach einem halben Jahr Betrieb in der Scheune: „Es hat keinen Ärger gegeben.“

Im Sommer ist die Luttumer Dorfscheune nach aufwendiger Umbauzeit für eine neue Nutzung eingeweiht worden. Grund für die Aufwertung war letztendlich das Kneipensterben nicht nur in Luttum, sondern auch in den Dörfern drumherum und in der Stadt Verden.

Bevor in der Scheune Privatfeiern, Versammlungen und mehr stattfinden konnten, musste sie erst einmal wetterfest gemacht werden. Ein Arbeitsaufwand, den Luttumer Vereine stemmten und der sich am Ende gelohnt hat: Entstanden ist ein auch in den Details moderner Raum mit einer hohen Decke, die an die frühere Nutzung als Scheune erinnert, der aber dennoch anheimelnd wirkt. Gardinen vor den großzügigen Fenstern und Holzpaneele an den Wänden schlucken Schall und reduzieren den Hallencharakter.

Feste und eingespielte Veranstaltungen, Neues darf gern hinzukommen

Inzwischen haben etliche Veranstaltungen in dem lichtdurchfluteten Raum stattgefunden. Fest gebucht waren hier auch schon vor dem Umbau das Erntefest oder das Kartoffelfeuer, hinzugekommen sind Sitzungen der Luttumer Vereine, Gottesdienste, die Veranstaltung „Luttum frühstückt“, die Nutzung als Wahllokal, private Veranstaltungen und noch einiges mehr.

Ulrike Helberg-Manke und Heike Harbort wollen es zusammen mit den anderen Arbeitsgruppen behutsam angehen lassen, haben viele Ideen, konzentrieren sich aber immer auf das Machbare. „Es bringt ja nichts, alles Mögliche auszuprobieren und wieder zu verwerfen. Dann springen die Leute ab und verlieren das Interesse.“ Feste und eingespielte Veranstaltungen über das Jahr sind das Ziel, Neues darf gerne hinzukommen, wenn sich Leute finden, die sich dafür engagieren und Verantwortung übernehmen. Helberg-Manke: „Wir wünschen uns noch mehr junge Leute, die mitmachen. Vereine leiden generell unter Veralterung. Das wollen wir ändern.“

Und dann könnten wiederkehrende Termine wie das Kartoffelfeuer, die Musikscheune oder das Erntefest durch neue Angebote erweitert werden. Dass die Luttumer Theatergruppe praktisch nicht mehr existiert, bedauert der Heimatverein, könnte sich aber vorstellen, andere Theatergruppen für Vorstellungen einzuladen. Gleichzeitig könnten sie sich mehr Angebote für Kinder vorstellen. Gedacht wird unter anderem an Filmvorführungen.

Privatveranstalter halten sich noch zurück

Blickt man auf die Belegungsliste, halten sich Privatveranstalter noch zurück. Gerade mal zwei Einträge im April und im Mai lassen darauf schließen. Klar ist jedoch, dass sich die Vereine und die Freiwillige Feuerwehr zu ihren Sitzungen hier treffen. Außerdem nutzt die Feuerwehr den Raum für einen Erste-Hilfe-Kurs. Im Juni feiert der Heimatverein hier ein Mitgliederfest und lädt im August zu „Luttum frühstückt“ ein. Im September ist Erntefest, im Oktober Kartoffelfest und im November Schützenball. Außerdem finden im Winter Gottesdienste statt, denn die Scheune ist nach dem Umbau besser zu heizen als die Luttumer Kapelle am Friedhof. Alle Termine sind auf der Homepage der Ortschaft zu finden.

Wer Interesse hat, den Raum in der Dorfscheune zu mieten, muss sich an Ansprechpartnerin Heike Harbort wenden, sollte sich zuvor jedoch die Nutzungsordnung auf der Internetseite Veranstaltungen in Luttum ansehen. Da ist alles bis ins Detail festgelegt. Ein wichtiger Punkt: der Geräuschpegel im Gebäude. Er darf maximal 95 Dezibel betragen. Lärm, der vergleichbar mit Musik aus dem Kopfhörer oder Lärm durch vorbeifahrendende Lastwagen mit Dieselmotor ist. Bei geschlossenen Fenstern und Türen – ab 22 Uhr vorgeschrieben – dürfte die Belästigung für die Anwohner zumutbar sein. Damit es draußen vor dem Gebäude auch ruhig bleibt, gibt es weitere Vorschriften: Ab 20 Uhr dürfen sich dort maximal 20 Personen zeitgleich aufhalten. Das Gebäude selbst ist nur für Feiern bis zu 99 Personen mietbar. Nur zweimal im Monat darf auch nach 22 Uhr noch gefeiert werden. Es fallen Gebühren an: 250 Euro für private Feiern (Mitglieder des Heimatvereins zahlen weniger), 150 Euro für Tagesveranstaltungen, 25 Euro für zwei Stunden, jede weitere kostet sechs Euro. Außerdem muss eine Kaution in Höhe von 250 Euro hinterlegt werden.

Voraussichtlich im nächsten Jahr steht übrigens ein weiteres Bauprojekt an: Ein Anbau soll eine komfortablere Küche und eine neue Toilettenanlage beherbergen. Fördermittel sind beantragt, die Bewilligung entscheidet über den Baubeginn.