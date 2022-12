Erste Weihnachtsbäckerei bei Wöbse in Kirchlinteln nach Corona-Zwangspause

Von: Reike Raczkowski

Ordentlich etwas zu tun haben die „Rotkehlchen“ in der Bäckerei Wöbse. Aber der Lohn für die Arbeit kann sich sehen lassen: neun Bleche feinster Weihnachtsplätzchen. © Privat

„Wir sind alle ein wenig aufgeregt“, sagen die Erzieherinnen. „Das geht nicht nur ihnen so“, antworten die Bäcker augenzwinkernd. Kein Wunder, schließlich liegt die letzte Plätzchenback-Aktion mit Kindern bei Wöbse in Kirchlinteln gefühlte Ewigkeiten zurück. Aber heute soll es nach langer Coronapause endlich wieder soweit sein und die Kinder der Rotkehlchengruppe können es kaum erwarten, Teig zu kneten und Plätzchen auszustechen.

Angeleitet werden die Kinder an diesem Tag von niemand geringerem als den Chefs der Bäckerei persönlich. Torsten Wöbse und Junior Tjorben sind sichtlich glücklich, endlich wieder den ganz jungen Kirchlintlern die Backstube zeigen zu dürfen. Aber sie wissen: Am meisten Spaß macht es, selbst Hand anzulegen. Und dann geht es auch schon los: Beim Teig kneten ist schon Kraft gefragt. Beim Ausstechen der Plätzchen mit verschiedenen Formen sind dann alle Rotkehlchen hoch konzentriert bei der Sache.

Alle Bleche wandern in den großen Ofen. Beim Backen der Kekse verbreitet sich unwiderstehlicher Duft in den Räumen und die mittlerweile hungrigen Nachwuchsbäcker legen eine Frühstückspause ein. Gestärkt schmettern sie dann den wohl passendsten „Hit“ für diese Jahreszeit: „In der Weihnachtsbäckerei / Gibt es manche Leckerei / Zwischen Mehl und Milch / Macht so mancher Knilch / Eine riesengroße Kleckerei.“

Als es an das Verzieren der frisch gebackenen Kekse mit allerhand Streuseln und Smarties geht, kann es den Rotkehlchen nicht bunt genug sein. Aber am Ende sind alle Kekse richtig schön geworden. Jedes Kind darf genau ein Plätzchen probieren – der Rest der immerhin neun Bleche kommt mit in den Kindergarten. „Die lassen wir uns jetzt jeden Tag schmecken“, sagt Erzieherin Petra Koch strahlend. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Diana Michaelis habe ihr der Ausflug großen Spaß gemacht. „Und für die Kinder ist diese Tradition einfach etwas ganz besonderes, es gehört für uns alle zur Weihnachtszeit einfach dazu.“