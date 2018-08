„Neues Konzept geht auf“

Und abends wird getanzt: Die Strings on Wings hatten die Gäste in der Sehlinger Mosterei gut im Griff.

Kirchlinteln - Die Gemeinde Kirchlinteln hat nach kurzer Pause an diesem Wochenende wieder einmal das künstlerische Potenzial, das in ihr steckt, gezeigt. „Kunst, Kultur, Kirchlinteln“ (KKK) bot vielen Kreativen aus der Gemeinde und den benachbarten Ortschaften eine wunderbare Plattform, den vielen Besuchern ihren Esprit zu präsentieren.

Ob bei den vielen Live-Acts mit abwechslungsreicher Musik oder Darbietungen mit live entstehender Kunst, die Gäste konnten sich richtig sattsehen und -hören. Apropos satt, natürlich genossen die Kunstreisenden an vielen Veranstaltungsorten auch das Anbot fürs leibliche Wohl mit mehreren Kaffeetafeln, Imbissen oder der legendären frischgebackenen Pizza bei Most & Musik in Sehlingen.

Die Mosterei ist mittlerweile zum Fixpunkt des Abendprogrammes geworden und lockte wieder viel Partyvolk an, das einfach nur noch feiern wollte nach der vielen Kunst tagsüber. Die Strings On Wings sorgten dabei für die entsprechend flotten Tanzrhythmen.

Aber auch im Müllerhaus, auf dem Hof Bohlius, bei der Jugendhilfe Sirius, der St. Petrikirche und in den Bendingbosteler Stallwerken unterhielten etliche Musiker ihr Publikum bestens. Vom Gospelchor über den Percussionkünstler bis zur Rockband war für jeden Geschmack was dabei.

Einige Künstler ließen direkt während der KKK Neues entstehen. So drechselte Karsten Weddige in der alten Schule in Kreepen Nützliches und Schönes aus Holz. Im Müllerhaus malte Gabi Löbe mit der neuen Technik „Fluid Painting“ aus den USA farbenfrohe Acrylbilder.

Eintauchen in die Welt historischer Feldbahnen konnten die Gäste in der alten Ziegelei in Kirchlinteln mit einer Rundfahrt durch die Landschaft der alten Tonkuhlen auf dem 1 000 Meter langen Schienennetz von Holger Ziehm. Neu im Programm waren Führungen durch die Wassermühle in Stemmen, die laut Festivalleiter Dennis Pumm bereits am Samstagmorgen schon bestens angenommen wurden.

Der größte Ausstellungsraum, der Lintler Krug, widmete sich vorrangig der Malerei. „Bei ihrer ersten Ausstellung überhaupt konnte dort Lisa Willenbrock aus Kirchlinteln gleich eine ihrer Zeichnungen verkaufen. Das freut uns als Veranstalter besonders“, sagte Pumm.

Generell sei er mit der Resonanz auf KKK sehr zufrieden. „Schon am Samstag waren mehr Leute unterwegs als in den Vorjahren. Das neue Konzept mit mehr Bündelung auf weniger Orte ist gut aufgegangen. Außerdem haben wir eine gute Mischung zwischen den hauptberuflichen Künstlern und den Hobbykünstlern, die wir in Zukunft auch sicher beibehalten wollen. Ohne die vielen Helfer und Mitstreiter wäre dieses Festival gar nicht denkbar, großen Dank dafür“, resümierte Pumm. Natürlich wies er schon auf den nächsten Fixpunkt der Kirchlintler Kunstszene hin, wenn am 15. und 16. August 2020 wieder KKK stattfindet. J lee