Neuer Fahrstuhl: Schule am Lindhoop will umbauen

Nun ist es fix: Der Gemeinderat Kirchlinteln hat einstimmig beschlossen, den zweiten Rettungsweg in der Schule am Lindhoop zu bauen. Die Schulleitung fordert schon seit Jahren einen zweiten Rettungsweg aus dem Altbautrakt der Schule (wir berichteten).

Stemmen – Die Entscheidungsträger im Rat haben sich nach längerer Diskussion sogar gleich zum ganz großen Wurf durchringen können und beschlossen, in das neue Treppenhaus einen Fahrstuhl zu setzen. Die gesamten Kosten des Projektes: circa 260 000 Euro. Der Fahrstuhl schlägt für sich genommen mit Kosten in Höhe von 60 000 Euro zu Buche.

Angesichts der Höhe des Betrages, machten sich Bürgermeister Wolfgang Rodewald und Kämmerer Frank Weiberg noch einmal an die Arbeit und durchsuchten den Haushalt nach Quellen, mit denen die Kosten gedeckt werden könnten. Die Einsparungen bei den nicht benötigten Toilettencontainern für die Grundschule Luttum kamen nach Haushaltsrecht dadafür nicht infrage.

Fündig wurden die Experten dann im Etat für den Wegebau. Die Opposition konnte es sich nicht verkneifen, die Herkunft der Mittel beim Namen zu nennen. „Das Geld ist also wegen des nicht erfolgten Ausbaus des Giersbergweges für den Fahrstuhl jetzt frei?“, so die Nachfrage. Dabei blieb es aber. Ohne weiteren Kommentar stimmten dann alle Ratsmitglieder den Mehrausgaben zu.

„Der Fahrstuhl ist ein wesentlicher Beitrag zur Inklusion an der Schule. Im Schulgebäude ist auch die Lebenshilfe ansässig. Deswegen müssen die Rollstuhlfahrer bei Wind und Wetter über den Schulhof fahren, um in den anderen Trakt zu kommen“, so Rodewald.

Das Klima bleibt auch in Kirchlinteln vorrangiges Thema. Die Gemeinde beteiligt sich an der Klimaschutz- und Energieagentur des Landkreises, so eine weitere Entscheidung des Gremiums. Nach einstimmigem Beschluss werden 1 500 Euro Stammeinlage in die Gesellschaft eingebracht und die jährlichen Beiträge zur Deckung der Betriebskosten in der Höhe von 3 000 Euro für sechs Jahre bereitgestellt. SPD-Fraktionschef Richard Eckermann sieht in der Agentur eine Möglichkeit, mehr Informationen über Förderprogramme zu bekommen. „Wir brauchen keine Agentur, die uns Excel-Tabellen ausfüllen lässt. Die Beratung unserer Verwaltung sollte die Aufgabe sein, wie zum Beispiel bei der energetischen Sanierung unsere Oberschule“, zeigte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Arne Jacobs etwas kritischer. Er hielt die zeitliche Befristung der Zuschüsse für sehr sinnvoll. lee