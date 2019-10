Bonn/Kirchlinteln – Selten sah man Dr. Otto-Werner Marquardt so gerührt. Langjährige Weggefährten des Kirchlintlers schickten zum Abschied per Video Grußbotschaften, die Versammlung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ) spendete stehend lang anhaltenden Applaus und sein Nachfolger, Dr. Erwin Hasenpusch, sprach aus, was mit dem Beifall beschlossen worden war: „Dr. Otto-Werner Marquardt ist neuer Ehrenpräsident.“

Hasenpusch ließ in seiner Laudatio noch einmal das eindrucksvolle Wirken von Marquardt in den vergangenen Jahren Revue passieren. Mehr als drei Jahrzehnte habe Marquardt als Geschäftsführer sehr erfolgreich die Zuchtrinder Erzeugergemeinschaft Hannover (ZEH) geführt. Nach dem Zusammenschluss der ZEH mit der RPN zur heutigen Masterrind stand er bis zu seinem Ruhestand als Sprecher der Geschäftsführung mit an der Spitze des neuen Unternehmens. Mit seiner Energie, seinem Wissen und seiner Überzeugungskraft habe er die Entwicklung der Rinderzucht nicht nur beeinflusst, sondern maßgeblich vorangetrieben, so Hasenpusch.

Vor diesem Hintergrund sei Marquardt vor neun Jahren der ideale Kandidat für das Präsidentenamt der DGfZ gewesen. „Voller Erfahrung, sehr gut vernetzt, fachlich anerkannt und zudem voller Ideen und ausgestattet mit der Gelassenheit und Zeit eines kraftvollen, geländegängigen Ruheständlers“, hob Hasenpusch hervor.

Der scheidende Präsident habe auf ganz persönliche Art und Weise diese bedeutende Gesellschaft in ihrer fast 115-jährigen Tradition geleitet und geprägt. „Beharrlichkeit, leidenschaftliches Engagement und eine clevere Strategie zum Erreichen der gesteckten Ziele zeichneten sein Wirken aus“, so Hasenpusch weiter. Dazu komme eine außergewöhnliche Kommunikationsfähigkeit, verbunden mit einem hohen Maß an Sozialkompetenz sowie ein freundschaftlich kollegiales Netzwerk zu vielen die Szene ebenfalls maßgeblich beeinflussenden Persönlichkeiten.

Als gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde mit einem komplett neu besetzten Hauptamt und den neu gewählten Präsidiumsmitgliedern habe sich Marquardt zu Beginn bei der DGfZ zunächst der finanziellen Stabilisierung der Gesellschaft gewidmet. Schwerpunkte seien zudem der weitere Ausbau der fachlichen Beziehung zu den politischen Verantwortungs- und Entscheidungsträgern, den Bundes- und Landesbehörden, den Dachorganisationen der Tierzucht und Landwirtschaft gewesen.

Darüber hinaus sei der anerkannte Experte nicht müde geworden, immer wieder auf die besondere Aufgabe der Gesellschaft hinzuweisen, unabhängig sachlich basiertes Wissen verständlich für die Praxis im Rahmen von Fachtagungen und Workshops zu vermitteln.

Hasenpusch fand zum Abschluss zudem noch persönliche Worte für seinen Vorgänger: „Während deiner Präsidentschaft ist in der DGfZ viel Kraft und Erfolg durch Einigkeit nach vorhergehenden Diskussionen entstanden. Für die Gesellschaft hast du viel Zeit investiert und sehr viel erreicht. Dein Rat ist uns stets willkommen“, schloss Hasenpusch. mw