Gewässerentwicklungsmaßnahme: Weitere 700 Meter Gohbach revitalisiert

Specken - Mit der breiten Unterstützung vieler Akteure konnte die Aktion Fischotterschutz drei Naturschutzmaßnahmen am Gohbach initiieren. Es wurden verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Strukturvielfalt im und am Gewässer umgesetzt, um neue Lebensräume für die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu entwickeln.

Der Gohbach, ein kiesgeprägtes Fließgewässer, wurde einst begradigt und einheitlich ausgebaut sowie zum Teil verlegt und die Ufer mit Bauschutt befestigt. Wo früher natürliche Strukturen, wie Kies und Totholz, vielen Wasserlebewesen einen Lebensraum boten, gab es nur noch eine sandige, schlammige Gewässersohle.

Die Aktion Fischotterschutz, die im Rahmen des Aller-Projektes bereits vier Naturschutzmaßnahmen am Gohbach umgesetzt hat, konnte nun die Gewässerentwicklung in diesem Abschnitt weiter fortsetzen. Durch die Unterstützung der Flächeneigentümer, Bewirtschafter, Landwirte und des Nabu Verden als Kooperationspartner, wurden Anfang des Jahres drei räumlich abgetrennte Naturschutzmaßnahmen realisiert. Weiterer Mittelgeber war unter anderem die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung. „Alle Maßnahmen wurden mit den Anliegern und Bewirtschaftern, der Unteren Wasser- und Naturschutzbehörde und dem Unterhaltungsverband Gohbach abgesprochen“, berichtet die Aktion Fischotterschutz in einer Pressemitteilung.

+ Beim Ortstermin besichtigen Anlieger, Geldgeber und Vertreter vom Otterschutz die Stelle, wo Kieseintrag vorgenommen wurde.

Angrenzend an eine in 2015 vom Nabu umgesetzte Maßnahme in Specken wurde auf 300 Meter Länge der monotone Bachverlauf durch den Eintrag von wechselseitigen Kiesbänken im Niedrigwasserbereich aufgewertet. Mit 300 Tonnen Kies wurde die Struktur- und Strömungsvielfalt im ansonsten einheitlich fließenden Bach erhöht und gleichzeitig neue Laichhabitate für kiesliebende Fischarten, wie zum Beispiel Bachforelle, Bachneunauge und Elritze, entwickelt. Die Kosten hierfür betrugen rund 22 .000 Euro.

Daran anschließend konnte der Nabu als Träger einer Maßnahme gewonnen und der Gohbach auf weiteren 100 Metern aufgewertet werden, und zwar durch eine Niedrigwasserrinne aus Kies, Kiesbetten und Wurzelstubben. Diese Maßnahme wurde von der Postcode Lotterie mit 10. 000 Euro finanziert, und der Landkreis beteiligte sich an der Kofinanzierung.

Von der Notwendigkeit einer dritten Naturschutzmaßnahme mit Gesamtkosten von 44 .600 Euro konnte die Aktion Fischotterschutz die Niedersächsische Bingo Umweltstiftung, den Landkreis und den Nabu überzeugen. Diese übernahmen die Finanzierung der Aufwertung eines weiteren 300 Meter langen Gewässerabschnittes.

Die Flächeneigentümer und Landwirte Claus Hermann Hoops und Frank Ahrens stellten in diesem Abschnitt kostenfrei Uferrandstreifen zur Verfügung. Hierdurch bestand die Möglichkeit, die eigendynamische Entwicklung des Gohbachs zu fördern und den gradlinigen Verlauf durch Strömungslenker und Uferabflachungen aufzuheben. Zusätzliche Kiesbetten, Kolke, Raubäume und Wurzelteller sollen zudem die Strukturvielfalt erhöhen und wieder Tiefen- und Breitenvarianzen sowie Lebensräume entwickeln. Zusammen mit der Jägerschaft, dem Nabu und dem Landkreis wurde im Frühjahr Erlenwildwuchs ausgegraben und an die Ufer gepflanzt, um langfristig eine Beschattung des Fließgewässers zu erreichen.

„Aufgrund der extrem feuchten Wetterverhältnisse Anfang des Jahres war die Maßnahmenumsetzung eine große Herausforderung für alle. Nur aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit sowie der aktiven Unterstützung von Anliegern und Landwirten war alles realisierbar“, so Anke Willharms, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Aktion Fischotterschutz.