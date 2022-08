Kinder füllen sie mit Leben

+ © Leeske Bürgermeister Arne Jacobs (v.r.) hatte für die neuen Kolleginnen der Kirchlintler Kita Luisa Sass, Tanja Lingel, Iris Wiesekerl zusammen mit Anke Preuß von der Verwaltung Blumen zur Besprechung des Baufortschritts mitgebracht. © Leeske

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Henning Leeske schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am 18. August öffnet die Kita „Am Lindhoop“ die Pforten für kleine Jungen und Mädchen

Kirchlinteln – Die neue Kita für Kirchlinteln ist fast fertig. Früher war der Hort auf dem Gelände der „Schule am Lindhoop“ noch eine Außenstelle der Kita „Unter den Buchen“. Nun kommt eine Kindergartengruppe dazu und die Kita „Am Lindhoop“ wird eine eigenständige Einrichtung der Kinderbetreuung.

Geplant sind eine Kindergartengruppe und 1,5 Hortgruppen. Dafür mussten die ehemaligen Klassenräume umgebaut werden und an die kleineren Besucher angepasst werden. Durch Raumteilung und einen neuen Anstrich ist nun alles kitagerecht vorbereitet. Auch eine Kindercafeteria soll nun die kleinsten versorgen.

Der Umbau von den alten Räumlichkeiten der Schule in Kirchlinteln sei laut Bürgermeister Arne Jacobs (CDU) die schnellste und kostengünstigste Lösung gewesen, weil ein kompletter Neubau einer großen Kita eben wesentlich umfangreicher geworden wäre. Weiter zeigte er sich erfreut, dass auch schnell erfahrene Mitarbeiterinnen für die neue Kita gefunden werden konnten.

„Nur eine Stelle in der Kinderbetreuung ist bei der Gemeinde Kirchlinteln vakant, aber ich hoffe hier finden wir auch bald eine Lösung“, sagte Jacobs und zeigte sich erfreut über den Zuspruch von sehr gut qualifizierten und erfahrenen Fachkräften in diesem Bereich.

„Die Wandfarbe und den neuen Fußboden durfte ich schon selber aussuchen“, sagte die neue Leiterin Tanja Lingel. Mit ihrem Team, zu dem noch Iris Wiesekerl und Luisa Sass gehören, sei sie jetzt dabei, die weitere Inneneinrichtung der Kita zu vervollständigen. Beim Mobiliar werde übrigens auch kostengünstig auf alte Schulbänke zurückgegriffen, die während der Bauarbeiten im Keller der Schule eingelagert werden. Teilweise müsse nur mit Hilfe des Hausmeisters Gerd Meints die Größe der Möbel angepasst werden, weil die neuen Nutzer eben noch etwas kleiner seien als deren Vorgänger.

Neue Spielgeräte kommen nach einer langen Lieferzeit noch auf den dann größeren Spielplatz der Kita. Dieser wird deutlich umfangreicher, weil mehr Kinder auch mehr Platz zum Toben brauchen. Die größere Fläche wird unmittelbar vor der Kita im Anschluss an den bisherigen Spielplatz liegen.

Laut Verwaltungsmitarbeiterin Anke Preuß seien die Umbaukosten im Rahmen geblieben und im Wesentlichen durch die Landesförderrichtlinie abgedeckt. Nur 70 000 Euro müssten über eigene Haushaltsmittel der Gemeinde finanziert werden.

„Herz und Motor sind nun vorhanden und die Kinder füllen die Kita mit Leben. Das ist mein Traumjob“, sagte Tanja Lingel. Sie und ihr Team seien hochmotiviert. Weiterhin war sie begeistert von den Freiheiten innerhalb ihres Verantwortungsbereichs. Die Kosten zwar gedeckelt, dürfe sie bei der Inneneinrichtung der neuen Kita gemeinsam mit ihren Kolleginnen viele eigene Ideen umsetzen. Ab dem 18. August sollen die jungen Nutzer in die nun dritte Kirchlintler Kita einziehen und die Räume in Beschlag nehmen können.

Viel wert wird bei der Kita-Arbeit auf die Natur gelegt: Alle Einrichtungen in Kirchlinteln, darunter der Waldkindergarten, die Kita unter den Buchen und nun auch die am Lindhoop, haben in der waldreichsten Gemeinde des Landkreises einen starken Bezug zum Wald. lee