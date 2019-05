Neue Ideen im Jugendtreff

Frank Koch, Jugendbeauftragter der Gemeinde Kirchlinteln, sprüht vor Ideen. Und fragt nach: „Die Jugendlichen der Gemeinde wollen wieder einen Treffpunkt“, hat Koch erfahren. Gesagt, getan. „Es wurde fleißg mit angepackt und renoviert“, erzählt er.

Kirchlinteln – Die Arbeit mit den Jugendlichen in der Gemeinde Kirchlinteln hält jung. Zumindest den Jugendbeauftragten Frank Koch aus Armsen. „Einige haben mich auf 40 geschätzt, aber ich bin schon 52 Jahre alt“, lacht er. Seit 16 Jahren macht er den Job in der Gemeinde. Und er hat immer noch Lust darauf. Sein neuestes Projekt war die Renovierung des seit Jahren nicht mehr genutzten Kellers der Schule am Lindhoop. „Früher war das hier ein Partyraum“, erinnert er sich. Nach langem Leerstand kam der Wunsch von Jugendlichen wieder auf, sich hier treffen zu können. Sie sprachen Frank Koch an, und der Raum wurde gemeinsam auf Vordermann gebracht. „Jetzt kommen wieder Jugendliche aus der gesamten Gemeinde und der Umgebung“, freut sich Koch.

Die SPD-Fraktionsmitglieder konnten sich auf ihrer vergangenen Sitzung, die im renovierten Schulkeller stattfand, vom guten Zustand des Raumes überzeugen. „Was noch fehlt, sind ein paar Jalousien, dann ist alles perfekt“, sagte Jan, einer der mithelfenden Akteure. Ausgestattet ist der Raum mit Kühlschrank, Mikrowelle und einem kleinen Ofen, „um sich mal ’ne Pizza zu machen“, erzählt er den Anwesenden.

Kein Weg war den Beteiligten zu weit. Für eine Sitzgelegenheit aus Thedinghausen musste Koch dreimal fahren. Für die Malerarbeiten gab es zudem einen Zuschuss von 700 Euro vom Landkreis. „Wir haben die Wände bestimmt gefühlt 100 Mal überstreichen müssen, weil immer wieder Edding-Kritzeleien aus der Vergangenheit durchkamen“, sagt Jan. Es sei zwar vielleicht nicht so perfekt geworden wie bei einem Maler, „aber jeder soll sich engagieren und sich einbringen“, nennt Koch sein Konzept: „Wertschätzung ist wichtig.“

Auch von den anderen selbstverwalteten Jugendräumen in Bendingbostel, Hohenaverbergen, Neddenaverbergen und Armsen berichtete Koch. „Wenn ich nachts dorthin fahre, weiß ich nicht, was mich erwartet.“ Er versuche, Probleme mit den Jugendlichen vor Ort intern zu regeln und die Gemeinde nach Möglichkeit nicht miteinzubinden. Das habe bislang immer ganz gut geklappt, und seine Akzeptanz unter den Jugendlichen sei enorm. „Trotzdem bin ich nicht die Polizei“, unterstrich er. Sollte es jedoch mal notwendig sein, die Gemeinde zu kontaktieren, klappe die Zusammenarbeit immer gut.

Absolut notwendig sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Jugendbeauftragtem und den Jugendlichen im Treff. „Nur so können mögliche Probleme mit Anwohnern und der Gemeinde gelöst oder, wo notwendig, zwischen Parteien vermittelt werden.“

Kochs Einsatz ist gefragt: Aus Armsen bekam er jetzt einen zweiseitigen Wunschzettel von jüngeren Jugendraumnutzern. Auch hier wird Koch versuchen, nach Möglichkeit viele Wünsche zu realisieren. Hierfür wird er unter anderem auf ein kleines Budget seitens der Gemeinde zurückgreifen können.

Die SPD-Fraktion zeigte sich beeindruckt von der Arbeit des Sozialarbeiters und wünschte weiterhin viel Erfolg. Und einen kleinen Zuschuss für die Anschaffung der Jalousinen gab es obendrauf, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung.