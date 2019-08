Neue Allerbrücke aus Holz?

CDU: Kommunen sollen Vorhaben mit nachwachsendem Baustoff prüfen

+ Eine Holzbrücke wie hier im finnischen Vihantasalmi könnte ein Vorbild für eine neue Allerbrücke in Verden sein, so die Idee der CDU-Kreistagsfraktion. Foto: Versowood

Heins – Holz ist in der intensiven Debatte über Klimaschutzmaßnahmen in den Fokus gerückt. Angesichts der riesigen Brände in Brasilien und Sibirien ist auch der Wald als Kohlenstoffdioxidspeicher wieder präsent.