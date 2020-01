Neubeginn mit „De Spitzboov“

Plattdeutsches Theater in Neddenaverbergen / Premiere am 22. Februar

+ Die Akteure der neu gegründeten Theatergruppe in Neddenaverbergen (v.l.): Imke Clasen, Christoph Clasen, Martina Clasen, Marlena Kappenberg, Eugen Fessler, Nikola Schmidt, vorne Stefan Jürgens, Hilde Kappenberg. Foto: Röttjer

Neddenaverbergen – „Wir müssen das wieder in Gang bekommen“, heißt es immer wieder von Bewohnern aus dem Dorf, wenn sie sich in Gesprächen an das plattdeutsche Theater in Neddenaverbergen erinnern.