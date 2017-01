Neddener sind stolz auf die starke Jugendwehr

Jahreshauptversammlung

Willkommen für neue Gesichter und Dank an verdiente Mitglieder: Ernennungen, Beförderungen und Verabschiedungen in die Altersabteilung standen bei der Jahreshauptversammlung der Stützpunktfeuerwehr Neddenaverbergen auf der Tagesordnung.

Neddenaverbergen - „Das Grundstück zur Erweiterung der Fahrzeughalle ist von der Gemeinde bereits erworben worden, aber die Planung des Anbaus wird sich wohl noch einige Jahre bis etwa 2019/2020 hinziehen.“ Dies teilte Marco Oestmann, der Ortsbrandmeister der Stützpunktfeuerwehr Nedden-averbergen, bei der Jahreshauptversammlung mit.

Ein relativ ruhiges Jahr mit sechs Hilfeleistungen sowie sieben Brandeinsätzen liege hinter der Feuerwehr, so Oestmann in seinem Jahresrückblick. Außerdem seien die Aktiven zu zwei Übungseinsätzen ausgerückt und hätten Übungsdienste zur Aus- und Weiterbildung absolviert. Gut vertreten sei die Feuerwehr auch bei den überörtlichen Lehrgängen auf Landkreisebene und an der Landesfeuerwehrschule gewesen. Schließlich stelle Nedden auch einige Ausbilder.

Daneben habe es noch Sonderdienste gegeben. So seien bei beiden Fahrzeughallen elektronisch gesteuerte Rolltore eingebaut worden, erläuterte Oestmann. Zum traditionellen Treffen mit der Feuerwehr Bönen sei eine Abordnung zu der in der Nähe von Unna gelegenen Stadt gefahren, aufschlussreich und interessant sei eine Besichtigung der Möhnetalsperre gewesen, die ein Großteil des Ruhrgebiets mit Wasser und Strom versorge. Enttäuschend sei die Resonanz der Bevölkerung beim Tag der offenen Tür anlässlich des Spiels ohne Grenzen der Gemeindejugendfeuerwehr gewesen, woran das auch immer gelegen habe.

Anke Östmann (links) und Timo Oestmann (rechts) ehrten Mitglieder der Jugendfeuerwehr für die beste Dienstbeteiligung: Esther Rabbe, Anna Döring und Nele Hogrefe (v.l.).

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde Torsten Oestmann zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Aus der Jugend wechselten Benita Sommerburg und Esther Rabbe in die aktive Wehr und wurden zu Feuerwehrfrauen ernannt. Auch Marlena Kappenberg wird in die aktive Wehr übernommen, ihre Ernennung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Für den aktiven Dienst in der Feuerwehr wurde ebenfalls Nils Kappenberg verpflichtet.

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen über die Altersgrenze im aktiven Dienst verabschiedeten der Gemeindebrandmeister Holger Müller und der Ortsbrandmeister noch Wilhelm Helberg, Diedrich Hogrefe, Gerd Röttjer und Friedrich-Wilhelm Rübke aus dem aktiven Dienst in die Altersabteilung. Bei der geplanten Änderung des Brandschutzgesetzes, bei der diese Altersgrenze höher gesetzt wird, könnten sie sich in die aktive Wehr zurückmelden, ließ Müller leicht schmunzelnd verlauten. Das Engagement und die „gelebte Solidarität“ würdigte schließlich noch Ortsvorsteher Uwe Panten.

Viel Aufmerksamkeit fand der Bericht des Jugendfeuerwehrwarts Timo Oestmann. Zwölf Mädchen und zehn Jungen zählt zurzeit die örtliche Jugendwehr. Für den Gemeindebrandmeister ist diese Stärke „schon etwas Besonderes“. Bei der Jugendversammlung wurden drei Jugendliche für die beste Dienstbeteiligung geehrt: Esther Rabbe, Anna Döring und Nele Hogrefe. - rö