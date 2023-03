Kapitelhaus in Wittlohe: Geschichte eines mutigen Ehepaares

Von: Hermann Meyer

Steckt voller Geschichte(n): Das Kapitelhaus Wittlohe. © Hermann Meyer

Kirchlinteln-Wittlohe – In knapp zwei Monaten beginnt die Saison des Kapitelhauses in Wittlohe. Am 1. Mai wird die Tür zur Ausstellung geöffnet, zeitgleich mit der Wiederaufnahme der Fährverbindung über die Aller zwischen Otersen und Westen. Somit ist es für Fahrradfahrer möglich, mit der Fähre nach Otersen zu kommen, im Café sich zu stärken, um dann auf der Weiterfahrt auf dem Allerradweg in Wittlohe im Kapitelhaus einen weiteren Zwischenstopp zu machen und sich die aktualisierte Ausstellung anzusehen.

Zeitgeschichtliche Werkstatt im Kapitelhaus zu Wittlohe öffnet am 1. Mai

Die Vorstandsmitglieder der Zeitgeschichtlichen Werkstatt im Kapitelhaus zu Wittlohe (Zwik) wollen zwei der drei Stelen im ältesten nicht sakralen Gebäude des Landkreises Verden mit weiteren Forschungsergebnissen auf den aktuellen Stand bringen. Zur Wiedereröffnung am 1. Mai werden zwei Stelentafeln auf das mutige Handeln des Ehepaars Reh zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Kirchlinteln hinweisen. In Planung sind zwei weitere Stelenseiten zu den schrecklichen Erlebnissen von Emma Szabo aus Odessa vor über 80 Jahren.

Dokumente im Kapitelhaus abfotografieren

Der Bestand an Artefakten, Dokumenten und weiteren Archivalien wächst ständig. Darum soll in Kürze das Bestandsverzeichnis des Geschichtsvereins ins Internet gestellt werden, sodass über die Homepage der Zwik darauf ein Zugriff möglich ist. Es gibt aber keine Möglichkeit der Ausleihe von Büchern, stellte der Vorstand klar. Interessierte müssen ins Kapitelhaus kommen und sich dort die entsprechenden Dokumente ansehen und die sie interessierenden Stellen abfotografieren.

Ferner muss das Faltblatt zum Ehepaar Reh, das unter anderem auf dem Gedenkplatz auf dem Heidberg in Kirchlinteln zu haben ist, nachgedruckt werden. Die Erstauflage von 500 Stück vom Oktober 2021 ist mittlerweile fast vergriffen. Es ist demnach erforderlich, mit einer weiteren Auflage das Interesse der Menschen zu diesem Thema wachzuhalten.