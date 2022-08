Ferienspaß beim Posaunenchor Kirchlinteln als beste Werbung

Dirigent Tim Kunike erklärt den Unterschied zwischen Trompete und Flügelhorn. Am Ende war es dann aber die Tuba, die es den Kindern am meisten angetan hatte. © Brammerloh/Posaunenchor

„Musik macht Spaß und Freu(n)de“, lautet die Botschaft des Posaunenchors Kirchlinteln. Der nutzte eine Ferienspaßaktion auch, um jungen Nachwuchs für die Instrumente zu begeistern.

Kirchlinteln – Beste Werbung in eigener Sache machte jetzt der Posaunenchor Kirchlinteln im Rahmen seiner Ferienspaßaktion im Gemeindehaus. Dort wurden die jungen Teilnehmer erst einmal mit einem Ständchen begrüßt. Eine gute Gelegenheit, die verschiedenen Instrumente und Stimmen mit Auge und Ohr kennenzulernen. Und vielleicht Lust zu bekommen, selber ein Instrument zu lernen (siehe Infokasten). „Musik macht Spaß und Freu(n)de“, das sollte dieser Tag den Kindern vermitteln.

„Rhythmus ist bei uns im Posaunenchor sehr wichtig und Übungen dazu tauchen immer mal wieder auf“, erklärte Chorleiter Tim Kunike den Gästen gleich zu Beginn. „Wer hat den Keks aus der Dose geklaut?“, war dann auch keine Frage an die Kinder, sondern der Name eines Singspiels, bei dem Taktgefühl gefragt war.

Übungen zur Vorbereitung auf die Instrumente

Bei einer kleinen fiktiven Apfelernte und Atemübungen wärmten sich die Kinder auf. „Wie lange kann man ein Blatt Papier an die Wand pusten oder einen dünnen Papierball in der Luft halten? Gar nicht so leicht das Ganze, auch für die langjährigen Bläserinnen“, schreibt Anna Brammerloh für den Posaunenchor.

Wichtig für das Spielen eines Blasinstrumentes sind die Lippen. Sie erzeugen den Ton, der später durch das Instrument gepustet wird. Das Zirpen und die Lippenübungen waren ein wichtiger Teil, um sich auf die Mundstücke und die Instrumente vorzubereiten. Nach ein bisschen Üben kam dann auch bei jedem tatsächlich ein stabiler Zirpton heraus.

Zu Beginn gab es die Mundstücke für die tiefen Instrumente, die ein wenig größer sind. Es wurde fleißig hineingepustet und gezirpt. „Danach haben wir auch Mundstücke für die Trompeten, die höheren Instrumente ausprobiert“, berichtet Brammerloh. Die Mundstücke wurden den Instrumenten zugeordnet und endlich durfte auf den Instrumenten gespielt werden.

Nach kurzen Erklärungen konnten alle jedes Instrument ausprobieren. Es gab die Trompeten, das Flügelhorn, die Posaune, die Sopran-Posaune und die Tuba.

Einer der Orte, wo der Posaunenchor häufig zu hören ist, ist die Kirche. So stand auch eine kleine Kirchenrallye auf dem Programm, bei der die Kinder erfuhren, wo der Posaunenchor sitzt, wo der Organist spielt (es gab auch eine kleine Kostprobe) und wo Taufen stattfinden.

Am Ende des Nachmittages gab es Stockbrot und Würstchen. In der Wartepause wurden Lieder gegurgelt und fleißig geraten. „Es war ein aktiver und schöner Nachmittag, bei dem auch noch viel gelernt wurde“, so Anke Brammerloh abschließend.

Neuer Kursus soll nach den Ferien beginnen Der Posaunenchor Kirchlinteln möchte nach den Ferien wieder junge Bläserinnen und Bläser ausbilden. Alle sind willkommen, auch wenn sie nicht an der Ferienspaßaktion teilgenommen haben. Wer sieben Jahre oder älter ist und Lust darauf hat, ein Instrument zu lernen, ist herzlich willkommen. Einmal pro Woche trifft sich eine kleine Gruppe, um gemeinsam das Notenlesen zu erlernen, ein Instrument nach eigener Wahl zu spielen und Gemeinschaft zu erleben. Weitere Informationen gibt es bei den Chorleitern Hans- Wilhelm Schröder, Telefon 04236/288, und Tim Kunike, Telefon 0173/3112804. Und auch für Erwachsene würde der Posaunenchor gerne wieder einen Kurs anbieten. Ob Anfänger oder schon erfahren, ist dabei egal, heißt es in der Einladung des Ensembles: „Wer Lust auf Lernen, Musik und Gemeinschaft hat, darf sich ebenfalls bei den Nummern von unseren Chorleitern melden. Wir freuen uns auf euch!“