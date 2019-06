Mittlerweile ist sie eine echte Luttumerin

Luttum – Aus Hilgermissen bei Hoya stammt Lisa Plagge aus Luttum, die am Sonnabend ihren 90. Geburtstag feierte. Dazu fanden sich im Gasthaus Zur Linde in Neddenaverbergen neben der Familie mit ihren zwei Kindern und ihrer Enkeltochter Clarissa noch weitere Verwandte und Bekannte sowie Nachbarn ein, die der Jubilarin gratulierten.

Auch Bürgermeister Wolfgang Rodewald und Ortsvorsteher Claus-Hermann Hoops sowie Pastor Wilhelm Timme ließen es sich nicht nehmen, der seit etwa 50 Jahren in Luttum wohnenden Jubilarin ihre Glückwünsche auszusprechen. Kurz nach der Heirat in 1956 war Lisa Plagge mit ihrem 2002 verstorbenen Ehemann nach Achim umgezogen. Ihr Mann war bei Borgward in Bremen angestellt. Nach dem Konkurs dieser weithin beliebten Autofirma wurde er arbeitslos.

Das dauerte allerdings nur kurze Zeit, dann fand er in Verden eine neue Arbeitsstelle, bei der einige Jahre beschäftigt war. Seine letzten Berufsjahre verbrachte er bis zum Renteneintritt bei der Firma Focke.

Da das Ehepaar am Anfang der 60er-Jahre noch nicht mobil war, kam bald die Überlegung für ein eigenes Heim in der Nähe von Verden. Bald wurden die beiden in Luttum fündig. Der neue Wohnort bot außerdem ländliche Ruhe sowie Gelegenheit, sich mit Garten und Blumen zu beschäftigen.

Die Jubilarin erfreute sich an der Gartenarbeit, die neben der Erziehung der beiden Kinder zu ihren Lieblingsaufgaben zählte. Ihr Mann half nach Feierabend mit und auch die Kinder packten kräftig mit an. Ihre Tochter Ursel zog später nach Hülsen. Sohn Jürgen blieb in seinem Elternhaus. Bis vor wenigen Jahren sorgte die Jubilarin noch selbst für eine akkurate Pflege ihres geliebten Gartens, die sie dann aber immer mehr ihrem Sohn überlassen musste.

In ihren eigenen vier Wänden kann sich die Seniorin trotz einiger Einschränkungen bei der Hausarbeit noch weitestgehend selbst behelfen. Ihr Sohn mit Familie unterstützt sie nach Kräften und auch die Tochter kommt stets nach Luttum, wenn Hilfe gebraucht wird. rö