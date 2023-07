Mit dem Handy durch die Heide: Erster Entdeckerpfad in Kirchlinteln eröffnet

Von: Reike Raczkowski

Mitten in der Natur – und alle haben den Blick auf das Handy gerichtet? Das darf ausnahmsweise mal sein, denn der digitale Guide versorgt die Wanderer mit nützlichen Informationen. Auf dem Entdeckerpfad durch die Hügelgräberheide spazieren hier von links Kreisarchivar Dr. Florian Dirks, Dr. Beate Patolla (Kreissparkassenstiftung), Tourismusbeauftragte Petra Lindhorst-Köster, Diplom-Pädagogin Tanja Huppertz und Geologin Dr. Carolin Huppertz. © Raczkowski

Was ist ein Hohlweg? Welche Pflanze blüht denn da so schön? Was bedeutet der Name „Lindhoop“? Und was genau ist eigentlich ein Hügelgrab? Wer sich auf den Entdeckerpfad „Kirchlintler Hügelgräberheide“ begibt, der bekommt Antworten auf diese Fragen bequem auf sein Handy.

Kirchlinteln – Der Entdeckerpfad ist ein digitaler Guide, der kostenlos, werbefrei und einfach zu bedienen ist. Er führt Interessierte auf einen Spaziergang durch die Landschaft und versorgt sie per Handy mit Informationen über Geschichte, Natur, Kultur oder Architektur. Erstellt wird er von der gemeinnützigen Plattform Stadt-Land-Erleben – und dahinter stehen zwei Frauen aus Dörverden, die mit viel Herzblut daran arbeiten, allen Menschen das Entdecken im öffentlichen Raum zu ermöglichen: Dr. Carolin Huppertz, promovierte Geologin, und Tanja Huppertz, Diplom-Pädagogin, haben bereits rund 130 solcher Touren für verschiedene Sehenswürdigkeiten, Landschaften und Städte in ganz Deutschland angelegt.

Unterstützung für den Kirchlintler Hügelgräber-Pfad bekamen die beiden Frauen inhaltlich von Kreisarchivar Dr. Florian Dirks und finanziell von der Stiftung der Kreissparkasse Verden. Ihnen sowie der Kirchlintler Tourismusbeauftragten Petra Lindhorst-Köster stellten sie die Tour jetzt vor. Beim Treffen auf dem Parkplatz an der Weitzmühlener Straße hieß es dann erst einmal „Handy raus“ – und dann machte sich die Gruppe auf den Weg, um mehr über die einzigartige Heidelandschaft zu erfahren. „Wir möchten dabei helfen, dass die Nutzer Zusammenhänge zwischen der Landschaft, der Geschichte und der Natur verstehen“, so Carolin Huppertz.

Kompakte Informationen

Und dann ploppt auch schon der erste Hinweis auf dem Handy auf. Er erklärt, dass die Lintelner Geest eine alte, eiszeitliche Landschaft sei, die sich vor mehr als 130 000 Jahren während der Saale-Kaltzeit gebildet hat. Es sei eine Altmoränenlandschaft. Aber was bedeutet das? Ein schneller Klick auf das unbekannte Wort und die Webseite erklärt kurz zusammengefasst und in einfachen Worten, was es damit auf sich hat. Kinderleicht quasi.

Apropos Kinder: Den kleinen Wanderern wird wohl der niedliche „Lugo“ besonders gut gefallen. Das witzige Maskottchen ist immer mit dabei, auch, wenn zum Beispiel kleine Quizfragen zu beantworten sind. Damit ist der Entdeckerpfad für alle Altersgruppen interessant.

Kostenfrei und ohne Werbung

Bei der offiziellen Eröffnung kommt der Entdeckerpfad jedenfalls gut an, schnell haben alle Teilnehmer die Navigation im Griff, und stöbern beim Spaziergang nach interessanten Informationen. Wer es selbst einmal ausprobieren will, geht einfach auf die Webseite www.stadt-land-erleben.de, und wählt den Ort, den er besuchen möchte. Anmelden? Nicht nötig. Nervige Cookies? Gibt es hier nicht. Stattdessen bittet „Stadt – Land – erleben“ am Ende der digitalen Tour höflich um eine frei wählbare Spende, die ist aber nicht Pflicht. Aber die Nutzer würden damit helfen, dass das Angebot weiter wachsen kann. Die beiden Entdeckerinnen verraten: Derzeit arbeiten sie an einer Tour durch die Ortschaft Westen in der Gemeinde Dörverden.