Millionen für den Wegebau

Viele unterschiedliche Interessen unter einem Hut: Flurbereinigung in Holtum (Geest)

+ © Raczkowski Der Planentwurf sei „ein gemeinschaftliches Ergebnis der Bemühungen von vielen Beteiligten“, sagte Ludger Gerdes, ARL Verden. © Raczkowski

Holtum (Geest) – Stolze 2,5 Millionen Euro werden in die Flurbereinigung der kleinen Ortschaft Holtum (Geest) investiert. „Ja, so ein Projekt kommt nicht jeden Tag vor“, sagte Ludger Gerdes, Dezernatsteilleiter des ARL Verden, schmunzelnd. Das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, Geschäftsstelle Verden, managt das komplexe Verfahren der Flurbereinigung, dessen Vorbereitung mehrere Jahre gedauert hat und in das erhebliche EU-, Bundes- und Landesgelder fließen sollen.